Jeep Wagoneer S, anteprima del SUV elettrico Stellantis

Il primo SUV moderno, la Jeep Wagoneer del 1963, era caratterizzato da interni lussuosi, materiali ricercati e finiture di pregio: oa il marchio ha svelato ulteriori dettagli del suo primo SUV 100% elettrico pensato per il mercato globale, la nuova Jeep Wagoneer S.

Costruita sulla piattaforma STLA-Large, flessibile e adatta ai veicoli elettrici (architettura prevalentemente per veicoli elettrici a batteria BEV, ma utilizzabile anche per vetture ibride o endotermiche), Jeep Wagoneer S vanta prestazioni di alto livello, interni “tecnologici” e “dettagli artigianali meticolosamente realizzati”.

Tra le peculairità, oltre al selettore Selec-Terrain, un’illuminazione ambientale dinamica e personalizzabile anche dal punto di vista cromatico. La vettura sarà dotata di tetto panoramico a doppio pannello di serie e un sistema audio McIntosh da 19 altoparlanti, che promette musica a bordo “a un livello di eccellenza”.

Il design esterno è caratterizzato da linee aereodimaiche e da una nuova griglia a sette feritoie illuminata a LED.

Sul versante prestazioni, sappiamo che la trazione integrale 4xe con sistema di gestione All-terrain sarà offerta di serie. Si parla di 600 cavalli per accelerazione da 0-100 km/h in 3,5 secondi. Per ora non abbiamo indicazioni sull’autonomia. Un anno e mezzo addietro si parlava di 640 chilometri e possibilità di scegliere tra impianti elettrici a 400 o 800 volt.

La nuova Jeep Wagoneer S sarà in vendita negli in USA dall’autunno 2024 e successivamente in altri mercati-chiave in tutto il mondo.

Il produttore presenta la Jeep Wagoneer S come parte dell’iniziativa di elettrificazione globale in corso del marchio, puntando a “trasformaare la tecnologia 4xe nella nuova 4×4”. . I “sostegno degli obiettivi di emissioni nette di carbonio zero” prevede un piano strategico a lungo termine denominato “Dare Forward 2030”.

