Per Huawei e ZTE scatta il bando anche in Canada

Anche il Canada ha deciso di vietare l’utilizzo di apparecchiature di telecomunicazione 4G e 5G alle società cinesi Huawei e ZTE, unendosi ai suoi alleati della “Five Eyes” (Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda). La decisione segue una revisione triennale, che è stata ritardata per via delle tensioni politiche con la Cina, dopo che la CFO di Huawei Meng Wanzhou è stata arrestata in Canada su mandato degli Stati Uniti.

Il comunicato stampa, diramato dal ministro François-Philippe Champagne , è chiaro e diretto al punto:

Il nostro governo proteggerà sempre la sicurezza e la sicurezza dei canadesi e intraprenderà tutte le azioni necessarie per salvaguardare la nostra infrastruttura di telecomunicazioni critica

Non si è fatta attendere la risposta di Huawei, che arriva per bocca di Alykhan Velshi al Guardian:

Siamo delusi ma non sorpresi. Siamo sorpresi che il governo abbia impiegato così tanto tempo a prendere una decisione. Vediamo questa come una decisione politica, nata dalla pressione politica principalmente dagli Stati Uniti

Due dei maggiori fornitori wireless del Canada, Bell e Telus, sono passati alle apparecchiature Ericsson e Nokia nel 2020 per costruire le loro reti 5G di prossima generazione. Tuttavia, entrambi gli operatori hanno alcune apparecchiature Huawei 5G in uso come parte delle cosiddette reti 5G non autonome integrate con le precedenti reti 4G. Quelle reti 4G sono state costruite anche utilizzando apparecchiature Huawei. Huawei ha venduto oltre 700 milioni di dollari in attrezzature agli operatori canadesi dal 2018, principalmente a Bell e Telus.

Secondo quanto riferito, entrambi gli operatori si sono rivolti al governo federale in passato per chiedere un risarcimento ai contribuenti per la potenziale rimozione di apparecchiature Huawei o ZTE. Il CEO di un operatore settentrionale più piccolo, Iristel, in precedenza ha affermato che rimuovere le apparecchiature esistenti sarebbe “catastrofico”.

Peraltro, il ministro ha affermato che gli operatori in Canada saranno tenuti a rimuovere qualsiasi attrezzatura Huawei o ZTE a proprie spese. Le apparecchiature 5G esistenti dovranno essere rimosse o comunque cessate entro il 28 giugno 2024 , così come qualsiasi apparecchiatura 4G entro il 31 dicembre 2027.

Gli alleati dell’intelligence Five Eyes di Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda, hanno già vietato le apparecchiature wireless Huawei e ZTE. Il Canada ha dovuto affrontare una crescente pressione per fare lo stesso, per paura che ciò potesse compromettere la sicurezza di tutte e cinque le nazioni, dato che le leggi cinesi richiedono alle società statali di cooperare con i servizi segreti.