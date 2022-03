Per Kuo Apple non lancerà nuovi prodotti mini LED nel 2022

Ming Chi Kuo congela ancora le aspettative degli appassionati: secondo l’analista nel 2022 Apple non introdurrà nuovi prodotti mini LED, una brutta notizia per iPad Pro 11″ e Studio Display. L’analista, che da anni prevede correttamente novità e mosse future di Apple, aveva già espresso questa anticipazione con un post la settimana scorsa, ma è ritornato sull’argomento rispondendo alle domande di chiarificazione da parte degli utenti di Twitter.

Attualmente Apple propone a listino solamente tre prodotti con schermo mini LED: il primo ad arrivare è stato iPad Pro 12,9” seguito da MacBook Pro 2021 sia da 14” che da 16”. Nei suoi post Kuo dichiara che nel 2022 Apple potrebbe non introdurre nuovi prodotti con nuove dimensioni di display mini LED.

Questo significa che da qui alla fine del 2022 potremo vedere solo eventuali aggiornamenti dei prodotti mini LED esistenti. Sfumano così in un colpo solo le numerose anticipazioni che fin dall’introduzione di iPad Pro 12,9” mini LED indicavano per quest’anno l’arrivo di questa tecnologia anche nel modello più piccolo iPad Pro 11”.

Stesso discorso per il nuovo monitor Apple Studio Display perfetto da abbinare a Mac Studio che, secondo almeno due fonti, Apple starebbe preparando in una versione più professionale e costosa dotata appunto di pannello mini LED, probabilmente da abbinare all’atteso primo Mac Pro con Apple Silicon che il colosso di Cupertino potrebbe svelare già a giugno durante la conferenza mondiale degli sviluppatori Apple WWDC 2022.

More precisely, there may be no new products with the new mini-LED display size in 2022. https://t.co/5OQHTTHIb7

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 16, 2022