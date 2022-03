iliad rilancia l’offerta Flash 150 a tempo limitato

Iliad annuncia oggi il ritorno della mega offerta Flash 150 a tempo limitato, un piano di abbonamento che l’operatore ha introdotto per la prima volta all’inizio di dicembre dello scorso anno, sempre a tempo limitato.

Si tratta di un piano che ha generato clamore fin dalla sua prima introduzione, visto che mette a disposizione dell’utente ben 150 GB di traffico dati mensile, connettività 5G inclusa dove disponibile e, come sempre per iliad, minuti di chiamate e SMS senza limiti verso fissi e mobile in Italia, il tutto a solamente 9,99 €.

Un piano che in sostanza torna utile non solo per chi usa lo smartphone assiduamente, ma anche per chi sta valutando di eliminare il collegamento fisso di casa per Internet per ridurre le spese, magari inserendo una SIM dedicata con offerta iliad Flash 150 in un router 4G o 5G che poi distribuisce connettività via Wi-Fi a tutti i dispositivi in casa.

Ricordiamo che Flash 150 include 7 GB di traffico dati per il roaming in Europa, oltre che minuti di chiamate e SMS illimitati nella maggior parte dei paesi europei, infine anche minuti illimitati di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali. Come avviene sempre per tutti i piani e le offerte proposti da iliad, anche per il ritorno di Flash 150 l’operatore assicura zero costi nascosti, zero rimodulazioni future e anche zero vincoli.

Iliad precisa che il ritorno dell’offerta Flash 150 avviene su grande richiesta da parte degli utenti che ora possono sottoscrivere di nuovo questo piano oppure, per chi è già abbonato a iliad, per effettuare un upgrade rispetto all’offerta sottoscritta in precedenza. Salvo ulteriori estensioni future, l’offerta iliad Flash 150 si potrà sottoscrivere entro e non oltre il 14 aprile: in questo articolo riportiamo una tabella comparativa di iliad che confronta offerte simili dei concorrenti.

È possibile abbonarsi online sul sito iliad, tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad, inclusi i distributori automatici Simbox presso i negozi dell’operatore e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e librerie.

Per conoscere i dettagli della prima offerta iliad per Internet via fibra rimandiamo a questo articolo di macitynet.

