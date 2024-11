Per Microsoft guai antitrust in attesa di Donald Trump

Pubblicità

La FTC (Federal Trade Commission) – agenzia governativa statunitense che si occupa di promuovere la tutela dei consumatori, dell’eliminazione e la prevenzione di pratiche commerciali anticoncorrenziali – ha avviato una indagine su Microsoft per stabilire se quest’ultima abbia violato negli USA leggi antitrust con le attività di licensing del software e cloud computing.

A riferirlo sono sia Bloomberg, sia Reuters, spiegando che l’indagine è stata approvata dalla presidente della FTC, Lina Khan, nota per sue posizioni critiche nei confronti del monopolio esercitato dai colossi del mondo della tecnologia.

Ma occorre anche rilevare che la presidenza FTC è una poltrona è in bilico con l’imminente insediamento di Donald Trump come nuovo presidente USA da gennaio del 2025. Al momento non è chiaro sapere cosa succederà con questa e altre indagini antitrust in corso con le nuove nomine di Trump.

L’FTC sta esaminando accuse secondo le quali la multinazionale di Redmond stia potenzialmente abusando del suo potere sul mercato nel software della produttività imponendo “condizioni di licenza punitive” per impedire ai clienti di spostare i loro dati dai servizi cloud Azure verso altre piattaforme. In altre parole il dubbio è che Microsoft abbia strutturato i suoi servizi con modalità che penalizzano i concorrenti.

In una precedente dichiarazione, l’FTC aveva riferito di gruppi industriali quali NetChoice (rappresentante di fornitori di cloud computing di Google e Amazon) avevano evidenziato che Microsoft obbligherebbe i consumatori ad acquistare licenze software addizionali, e pagare penali per sfruttare prodotti come Excel e Word, quando si ricorre a servizi di altri fornitori cloud.

L’FTC sta anche indagando su attività di Microsoft nel settore della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. Il colosso di Windows, lo ricordiamo, è il più importante investitore in OpenAI, la startup proprietaria di ChatGPT e altre tecnologie AI, azienda con la quale è alleata e di cui impiega le tecnologie per offrire vari servizi inseriti nei prodotti Microsoft.

