Piedi sempre al caldo con Supield, le solette riscaldanti

Chi lavora tutto il giorno all’aperto lo sa bene: d’inverno il freddo è uno dei maggiori problemi da affrontare, perciò le solette Supield in offerta rappresentano una valida arma con cui affrontare la sfida.

Sono infatti solette riscaldanti, che riescono a mantenere al caldo i piedi anche per 7 ore consecutive: di conseguenza riescono ad evitare quanto più possibile i geloni ai piedi e al contempo rendono il trascorrere del tempo se non altro un po’ meno faticoso. Piedi e mani infatti sono le estremità del corpo che più soffrono gli sbalzi termici e se per le mani con un paio di guanti il problema è quasi risolto, coi piedi specialmente per chi si muove poco c’è poco da fare: calzini su calzini e scarponi imbottiti non sempre sono sufficienti, e con una soluzione come questa si riesce a mantenere una calzatura anche piuttosto comoda ma al contempo mantenendo la temperatura interna ad un livello fisicamente accettabile.

Perciò chi si appresta ad affrontare una escursione invernale in montagna, o chi lavora in un cantiere, in un capannone o in una fabbrica poco o per nulla riscaldata, può acquistare questa coppia di solette per tentare di eliminare il freddo ai piedi. Secondo le specifiche tecniche, può raggiungere fino a 50°C e la temperatura si può regolare su tre livelli – basso, medio e alto – tramite un telecomando, gestendo quindi il tutto a distanza e senza doverle sfilare dai piedi.

Così, in base a quanto movimento si sta facendo e alla temperatura esterna, con un click si può aumentare o diminuire il riscaldamento, andando di conseguenza ad aumentare o diminuire anche l’autonomia. La batteria incorporata, da 1.500 mAh, promette infatti fino a 7 ore di funzionamento continuato con il sistema di riscaldamento impostato al minimo, 4 ore a potenza media e 2 ore a potenza massima. La batteria si ricarica tramite microUSB come un cellulare (ma bisogna sfilarle dalle scarpe).

Per quanto riguarda il resto, sono certificate per funzionare resistendo ad oltre 100.000 piegamenti e possono sopportare fino a 300 chilogrammi di peso, ben oltre quindi quello rappresentato da una persona molto alta e robusta con zaino ingombrante al seguito.

Chi intende acquistarle le trova in offerta al 53%: anziché 73,98 euro si comprano a 34,77 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.