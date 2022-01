Il Pixel Watch di Google arriva il 26 maggio?

E’ da tempo che si discute sul possibile arrivo di uno smartwatch di Google sul mercato, anche se ad oggi tutte le voci sono state disattese, tanto da non saperne molto su un possibile Pixel Watch. Eppure, le voci del mese scorso suggerivano un orologio a marchio Google nel 2022, mentre in queste ore sarebbe addirittura filtrata una data di debutto più precisa.

Il leaker Jon Prosser scommette adesso sull’arrivo di questo orologio per il 26 maggio prossimo. Anche se sembra una data stranamente specifica per qualcosa di così lontano, i tempi sono in linea con l’I/O di Google, la conferenza degli sviluppatori, che di solito si svolge proprio nel mese di maggio.

Come con la maggior parte degli smartwatch facenti capo all’ecosistema Android, lo smartwatch dovrebbe avere un quadrante circolare, senza cornice fisica. A livello di caratteristiche tecniche mancano indiscrezioni precise, ma il dispositivo potrebbe godere di un sensore per la frequenza cardiaca e altre funzionalità adottate da Fitbit, con l’acquisizione di quest’ultima completata a inizio 2021. L’indossabile potrebbe effettivamente mostrare di cosa è capace il sistema operativo lanciato da Big G, che in effetti non ha mai beneficiato di un hardware prime parti. In questo senso, si tratterebbe del rivale sul campo di Apple Watch.

La data di uscita ipotizzata, comunque, non è certamente ufficiale, e potrebbe anche essere disattesa. Ad oggi non è trapelato nulla neppure sul possibile nome dell’orologio, che in molti immaginano comunque come Pixel Watch.

Altre voci suggeriscono che a maggio arriverà anche un nuovo smartphone di Google, il Pixel 6a. Si prevede che il terminale possa utilizzare lo stesso chipset Tensor visto su Pixel 6, con Google che potrebbe abbandonare il jack delle cuffie in favore di una connettività solo Bluetooth.