Gli AirPods con Memoji si ordinano nell’app Apple Store

Dal 2019 sul sito Apple è possibile personalizzare gratuitamente gli AirPods incidendo emoji, nomi e iniziali e ora, ordinando AirPods e AirPods Pro dall’app Apple Store è possibile non solo incidere emoji, nomi e numeri sulla custodia, ma anche Memoji, ovvero gli avatar che è possibile creare su iPhone e iPad.

La possibilità di incidere la propria Memoji personalizzata sugli AirPods è una offerta esclusiva riservata a chi usa l’app Apple Store, da dove è possibile creare e caricare un Memoji, anche con pose personalizzate.

Di seguito, ecco come procedere per ottenere l’incisione:

1) Aprite l’App Apple Store (si scarica gratis da questa pagina di App Store)

2) Cercate (con un tap su “Ricerca”) AirPods oppure AirPods Pro

3) Scegliete l’accessorio e selezionate “Incisione gratuita”

4) Indicate il testo, l’emoji e la memoji: è necessario selezionare “Consenti accesso” per consentire al sistema di accedere alla memoji creata

5) Selezionate “Salva” nell’angolo in alto a destra

6) Completate l’acquisto

È possibile usare 29 diverse espressioni facciali personalizzando le emoji per carnagione, i capelli, gli occhi e così via. L’utente può usare non solo volti, ma anche le varie creature immaginarie delle memoji.

Nel mese di settembre insieme agli iPhone 14 e 14 Pro, Apple ha presentato AirPods Pro 2 con chip Apple H2 che migliora la qualità audio, le prestazioni, la connettività Bluetooth e migliora anche la cancellazione attiva del rumore, oltre che l’autonomia. Tra le novità anche la custodia di ricarica ora dotata di uno speaker che facilita il ritrovamento quando vengono smarriti: la recensione di AirPods Pro 2 di macitynet è disponibile qui.

Ancora in ottobre Apple ha introdotto gli AirPods di terza generazione che migliorano su tutti i fronti, anche prendendo in prestito diverse soluzioni degli AirPods Pro di prima generazione. Tra questi il chip apple H1, Audio Spaziale, resistenza all’acqua e sistema di controllo touch toccando lo stelo: qui la recensione di macitynet.

In vista del Black Friday e dei regali di Natale questa guida di macitynet aiuta a scegliere il modello gusto per ogni esigenza.