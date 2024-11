Plates è un nuovo spot dedicato a Apple Pay

Pubblicità

Apple ha diffuso un nuovo spot dedicato a Apple Pay, lo strumento di pagamento che consente di effettuare pagamenti contactless, utilizzando (iPhone 6 e seguenti) o un Apple Watch (di qualsiasi generazione) in negozi fisici tramite il sensore NFC integrato, e pagamenti online sui siti web e con le app supportate, anche tramite Mac ed iPad recenti.

Lo spot (intitolato “Plates”, piatti) evidenzia la facilità con la quale è possibile fare shopping sui siti che supportano Apple Pay, con meccanismi di sicurezza che tengono conto di Face ID o Touch ID.

Nello spot si vede una donna amante di piatti da collezione con un posto vuoto sul mobile dedicato nel suo soggiorno; la donna guarda il supporto vuoto e decide di comprare al volo il piatto desiderato, sfruttando ovviamente Apple Pay, pagando in modo semplice e veloce, rimanendo comodamente seduta in poltrona.

La tagline finale recita: “Pay the Apple Way”, la stessa riportata sul sito statunitense di Apple (il sito italiano riporta “Apple Pay. Facile, così”).

Erano i tempi di iPhone 6 e del primo phablet Apple iPhone 6 Plus, il 20 ottobre del 2014 Apple introduceva Apple Pay su iPhone solo negli USA: ora il colosso di Cupertino celebra i primi 10 anni della piattaforma per pagamenti digitali che nel frattempo ha conquistato sempre più funzioni, mercati e utenti.

Apple riferisce che centinaia di milioni di utenti ogni giorno usano Apple Pay in 78 nazioni; è supportato in milioni di siti web e app, oltre che in decine di milioni di negozi nel mondo, infine è supportato da oltre 11.000 tra banche e partner di rete.

A questo indirizzo una nostra guida su come utilizzare Apple Pay.