Offerta imperdibile, bici elettrica da città solo 120 €

Pubblicità

La bici elettrica da città è la soluzione ideale per chi cerca un mezzo di trasporto pratico ed ecologico per affrontare le sfide quotidiane della vita urbana. Se ne cercate una è al momento in corso un’offerta imperdibile che vi permette di portarvela a casa spendendo meno di 120 €.

Monta un motore da 750 W capace di generare un’ottima spinta per affrontare agevolmente anche le salite più ripide con una pendenza massima di 15°. Questo significa che anche su percorsi collinari non ci saranno difficoltà a proseguire senza sforzi eccessivi.

L’assistenza alla pedalata è regolabile su 5 livelli adattando così il livello di supporto del motore in base alle proprie esigenze anche nell’ottica di ottimizzare il consumo della batteria.

L’autonomia della batteria infatti può variare tra i 55 e gli 80 km a seconda del livello di assistenza e del tipo di terreno. A tal proposito precisiamo che la batteria è removibile e impermeabile, perciò si può eventualmente sganciare e ricaricare comodamente anche a casa.

Usa ruote da 26 pollici e grazie al cambio Shimano a 7 velocità è possibile adattare la marcia alle diverse condizioni di terreno. Presenta poi ammortizzatori sulla forcella anteriore che rendono la pedalata confortevole anche su superfici più dissestate.

Il telaio è in lega di alluminio, materiale leggero e resistente alla corrosione, e ci sono luci anteriore e posteriore per ottenere visibilità anche nelle ore serali o in condizioni di scarsa illuminazione.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 362 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere intorno ai 120 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.