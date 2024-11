Dyson, quattro offerte da non perdere con il Black Friday in anticipo

Pubblicità

Il Black Friday è uno dei migliori momenti dell’anno per fare acquisti e sapere che anche Dyson ha deciso di partecipare all’evento è una buonissima notizia per i suoi clienti e per quelli che hanno sempre sognato di diventarlo.

Chi è Dyson

Fondata nel 1991 da Sir James Dyson, inventore e imprenditore noto per le sue innovazioni nel settore degli elettrodomestici, l’azienda viene principalmente ricordata per i suoi aspirapolvere senza sacco che utilizzano la tecnologia ciclonica per separare polvere e detriti dall’aria eliminando la necessità di sacchetti tradizionali. Questi aspirapolvere, che hanno reso l’azienda celebre a livello mondiale, sono diventati un’icona di efficienza e design.

In pratica Dyson investe oltre 9 milioni di sterline a settimana in ricerca e sviluppo tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica e la nuova tecnologia proprietaria delle batterie nei suoi principali centri di ricerca nel Regno Unito, a Singapore, in Malesia e nelle Filippine.

Dyson non è però soltanto questo: la società punta infatti moltissimo sull’innovazione e investe continuamente ingenti risorse in centri di ricerca e sviluppo per migliorare i suoi prodotti. Grazie a questo suo approccio scientifico e dedito all’ingegneria ha conquistato una posizione di leadership nel mercato degli elettrodomestici e dei dispositivi tecnologici per la casa.

Tra i tanti, attirarono l’attenzione le Dyson Zone, le cuffie Hi-Fi che purificano l’aria lanciate in Italia lo scorso anno. Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato della Solarcycle Morph, una curiosissima lampada che nella sua filosofia va oltre la semplice illuminazione: è infatti un progetto pensato per il benessere visivo e creativo di artisti, architetti, interior designer e stilisti.

La promozione

Di seguito vi segnaliamo quattro dei prodotti Dyson che sono attualmente proposti in sconto proprio per il Black Friday 2024. Potete dare comunque un’occhiata a tutte le altre offerte in corso per l’occasione accedendo alla pagina promozionale di Dyson che trovate qui.

Dyson OnTrac

Di queste cuffie abbiamo recentemente pubblicato le nostre impressioni. Usano una tecnologia di cancellazione avanzata del rumore che riduce fino a 40 dB di suoni indesiderati grazie a sensori che operano 384.000 volte al secondo.

Con una gamma di frequenza che va da 6 Hz a 21 kHz, promettono bassi profondi e alti brillanti. Inoltre la batteria può raggiungere le 55 ore di utilizzo continuo con una sola carica.

Sono poi altamente personalizzabili: pensate che ci sono oltre 2.000 combinazioni di padiglioni e cuscinetti che permettono di ottimizzare il comfort praticamente per qualsiasi forma di orecchio.

Disponibili in quattro colori, le configurate tramite l’app MyDyson per iPhone, iPad, Apple Watch e Android dove poter scegliere ad esempio la modalità di equalizzazione che fa al caso vostro.

Costa 499 €.

Dyson Airwrap

È un multi-styler di nuova generazione dotato di Bluetooth tramite cui poter personalizzare le varie impostazioni.

Viene venduto con tre nuovi accessori: un cono per ricci definiti, un diffusore per i capelli mossi e un concentratore per capelli lisci.

C’è infine una nuova colorazione Strawberry Bronze contraddistinta da sfumature di rosa e arancione.

È in offerta a 499 € invece di 549 € .

Dyson Chitosan

Questa linea comprende prodotti per lo styling dei capelli bagnati che sfruttano la tecnologia Dyson Triodetic, basata sul chitosano derivato dai funghi ostrica che aiuta a mantenere i capelli sani e i look perfetti più a lungo.

Potete dare un’occhiata a tutti i prodotti della gamma cliccando qui.

Dyson WashG1

È il primo dispositivo Dyson dedicato al lavaggio dei pavimenti e capace di eliminare lo sporco umido e secco in un’unica passata tramite i rulli in microfibra rotanti.

Può pulire superfici fino a 290 m² e tramite la tecnologia di idratazione a impulsi regola la quantità d’acqua promettendo una pulizia profonda e completa.

C’è anche una modalità di autopulizia progettata per mantenere i rulli sempre puliti e igienizzati.

Costa 699 €.

Come dicevamo questi sono soltanto quattro dei prodotti Dyson in sconto per il Black Friday 2024. In corso ci sono anche diverse offerte su aspirapolvere, purificatori d’aria e prodotti per la cura della persona. Potete sfogliarle tutte cliccando qui.

