Poggiapolsi per PC con vano portaoggetti incorporato a soli 6,41 €

Il poggiapolsi quando si lavora al computer fa sempre comodo, e se non ne avete ancora uno sfruttate l’offerta in corso per comprare per meno di 7 Euro quello di HAGiBiS, disponibile in bianco oppure nero, una soluzione che affianca alla comodità del poggiapolsi quello di un portaoggetti per la scrivania.

Il poggiapolsi infatti è anche il coperchio della struttura: può essere rimosso per ottenere un poggiapolsi più basso e sfruttare i divisori interni in un’altra posizione (ad esempio sotto al monitor) per tenere in ordine la scrivania.

Oppure si può chiudere la scatola e avere un poggiapolsi solido e massiccio, con scompartimenti interni a cui poter accedere in qualsiasi momento.

Tenete conto che, montato, il poggiapolsi è spesso 15 mm frontalmente, 18 mm sul lato posteriore, ai quali vanno considerati altri 6,5 mm relativi allo spessore dell’imbottitura. È invece lungo 36 centimetri e profondo 8.

Usa dei piedini in silicone antiscivolo mentre il rivestimento esterno è realizzato in finta pelle. L’intero è imbottito con della spugna che resiste alla deformazione, mantenendo così sempre l’aspetto originario. Il resto della struttura è costruito invece in plastica ABS.

Gli scompartimenti interni sono 4: uno più grande con spazio per vari accessori come una penna, una clip per rimuovere i keycaps, un pin per le schede SIM, un cavetto; uno di dimensioni medie che si può usare per contenere chiavette e adattatori USB; tre più piccoli con spazio sufficiente per oggetti piccoli come schede SD e microSD; un ultimo scompartimento lungo e sottile appositamente progettato per uno stilo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 25,28 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 74% andando a spendere soltanto 6,41 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.