Portalampada triplo, mettete insieme 3 lampadine spendendo solo 1,50 €

Sapete che potete avvitare fino a tre lampadine ad un solo portalampada? Vi basta acquistare questo adattatore in promozione che per l’appunto si fissa al classico portalampada e ne triplica l’uscita senza bisogno di intervenire sull’impianto elettrico.

Un adattatore 3-in-1 come questo in genere si utilizza sui supporti stativi per fotografi, così che possano aumentare o diminuire la quantità di luce proveniente da ciascuno di essi semplicemente aggiungendo o togliendo lampadine. Tuttavia l’attacco E27 lo rende compatibile anche con i portalampada che troviamo in casa e perciò può essere utile anche per migliorare l’illuminazione delle stanze senza grossi investimenti.

In poche parole consente di collegare fino a tre lampadine a una singola presa E27 senza dover installare più prese. Per darvi un’indicazione degli ingombri vi diciamo che è largo 16 cm mentre la distanza dal centro a ciascun portalampada è di 12 cm quindi è abbastanza compatto da poter eventualmente entrare anche all’interno di alcuni lampadari.

Come dicevamo è un’ottima soluzione per chi desidera potenziare l’illuminazione senza dover riprogettare l’intero impianto, tanto più che supporta una tensione nominale che va da 85V a 230V e una corrente nominale di 6A, promettendo quindi una connessione sicura e stabile nonché compatibilità con la maggior parte delle lampadine in commercio.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno a 1,50 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

