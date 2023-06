Il nuovo compressore Xiaomi 2, ora più veloce e potente e già in sconto a 49,99€

Se siete interessati al compressore portatile Xiaomi Portable Electric Air Compressor allora oggi siete fortunati. La terza generazione di questo popolarissimo dispositivo che guida le vendite negli accessori per il tempo libero è già in sconto: lo pagate solo 49,99€, grazie ad u coupon da 10 €

Dello Xiaomi Portable Electric Air Compressor abbiamo scritto molte volte. La prima quando è stato e Macity ne fece una dettagliata recensione. Il primo modello è stato sostituito dal secondo (ancora in vendita e anche questo spesso in sconto) e infine dal terzo che è quello che vi segnaliamo oggi.

Come i precedenti è un un accessorio a batteria con il quale potrete gonfiare praticamente di tutto, da un pallone alle gomme dell’auto, dalla camera d’aria di un bicicletta ad una piccola piscina. Basta collegare il connettore più adatto alla valvola e aspettare. Ma per il resto fa passi avanti in tanti aspetti

Rispetto alla versione 1S, che era già stata potenziata, presenta un motore magnetico ad alta potenza e una velocità di gonfiaggio più elevata del 25%: solo 8 minuti per riempire 1 pneumatico vuoto. La pressione dell’aria può raggiungere i 150 psi come per la versione 1S rispetto alla quale, per via della struttura più robusta, è leggermente più pesante.

La pompa dell’aria è ora più silenziosa e le procedure di gonfiaggio producono meno calore grazie al nuovo design. Offre un LED per illuminare l’area, 6 modalità preimpostate (modalità libera / modalità bici / modalità moto/ modalità auto/ modalità monopattino o bici elettrica/ modalità palla) e un nuovo display digitale che presenta PSI, BAR, KPA, KG/CM². Il gonfiatore elettrico si spegnerà automaticamente una volta raggiunta la pressione richiesta.

La batteria permette fino a 10 riempimenti continui di pneumatici con una carica completa. Il flusso d’aria è pari a 19 litri al minuto (il modello precedente arrivava a 15 litri al minuto la versione originale solo 7 al minuto).

Nella confezione si trovano: adattatore valvola Presta , adattatore per valvola ad ago, Custodia di stoccaggio e cavo di ricarica.

Per avere il prezzo scontato a 49,90 € partite da questo link e applicate il coupon sconto