Portapenne e tavoletta smart per appunti: un organizer completo a 23€

Se siete alla ricerca di un kit per mettere in ordine la vostra scrivania, ed incrementare la produttività, ecco il portapenne con tavoletta grafica, per mettere in ordine la cancelleria, ed evitare di sprecare carta per gli appunti. Al momento in offerta ad appena 23 euro direttamente a questo indirizzo.

Questo piccolo set organizer mette a disposizione dei porta penne, per mettere in ordine la scrivania, ma è la presenza della tavoletta grafica da 6,5 pollici che incrementa il valore di questo set. Grazie alla penna integrata, infatti, è possibile prendere punti e cancellare ripetutamente, senza dover sprecare fogli di carta.

Questo Desk organizer offre scomparti separati per matite, penne, righelli e forbici. Ha un design semplice e pratico, così da poter godere di un ambiente di lavoro ordinato e maggiormente produttivo. Insomma, un compagno ideale per la scrivania.

La tavoletta grafica è resistente, ultra-leggera e con schermo LCD, progettato per offrire lo stesso comfort di scrittura su carta. Gli appunti rimangono a schermo fino a quando se ne avrà bisogno, e potranno essere cancellati con il tocco di un solo pulsante. Questo sistema permette di prendere appunti, ancora e ancora, senza sprecare carta.

Il materiale di questo set è ABS, mentre la tavoletta grafica ha una batteria da 75mAh. E’ disponibile in colore blu e si acquista direttamente da questo indirizzo a circa 23 euro.