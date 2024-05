Fibrillazione cardiaca, Apple Watch certificato come strumento medicale

Dopo casi in cui Apple Watch era stato prezioso per salvare la vita di persone che lo indossano (tra gli altri in Italia, ricordiamo il caso di Eugenio Finardi) arriva per l’orologio Apple un formale riconoscimento: la Food and Drug Administration, l’ente governativo americano che tra le alte cose si occupa di supervisionare gli studi clinici, qualifica Apple Watch come strumento medicale per la cronologia della fibrillazione atriale.

Il “bollino” dice che Apple Watch, già noto per essere molto preciso in questo ambito ed usato anche se informalmente in ambito di ricerca medica, può entrare nella lista dei Medical Device Development Tools (MDDT) che offre ai professionisti del settore medico-sanitario di una lista di dispositivi affidabili e utilizzarli in studi clinici.

Di fatto i risultati di Apple Watch, secondo le misurazioni e i risultati riscontrati, viene considerato al pari di strumenti specializzati nell’analisi di casi di questa particolare forma di aritmia.

La funzione (sperimentata da anni in ambito medico anche in Italia) è la prima tecnologia digitale a essere qualificata nell’ambito del programma MDDT, offrendo un modo non invasivo per effettuare una stima dell’impatto della fibrillazione atriale nell’ambito di sperimentazioni cliniche.

Informazioni sulla fibrillazione atriale e sulla cronologia della fibrillazione atriale possono essere usate per aiutare a valutare stime sulle aritmie, punti primari secondari in studi per valutare sicurezza ed efficacia di dispositivi di ablazione cardiaca.

La fibrillazione atriale è una forma comune di aritmia cardiaca, in cui il battito delle cavità superiori del cuore non è sincronizzato con quello delle cavità inferiori.

Secondo il CDC (organismo di controllo sulla sanità pubblica degli Stati Uniti), la fibrillazione atriale interessa circa il 2% delle persone con meno di 65 anni e circa il 9% delle persone con più di 65 anni. Le irregolarità del ritmo cardiaco si manifestano con maggiore frequenza con l’aumentare dell’età. Alcune persone con fibrillazione atriale non presentano alcun sintomo. Altre, invece, manifestano sintomi quali tachicardia, palpitazioni, affaticamento o respiro affannoso.

La cronologia della fibrillazione atriale di Apple Watch offre una visibilità a lungo termine sul tempo in cui il cuore è in aritmia, anche noto come carico di fibrillazione atriale, e una specifica funzione (richiamabile dall’app Salute > Sfoglia > Cuore) consente di condividere queste informazioni con il proprio medico. È possibile esportare questi dati anche in un file PDF.

L’Apple Watch è stato sfruttato in vari studi, inclusi uno recente relativo alla possibilità di ridurre il ricorso a costosi anticoagulanti normalmente usati per impedire ictus e fibrillazione atriale.