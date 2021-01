Posticipato il documentario del principe Harry e Oprah per Apple TV +

Il documentario del Principe Harry potrebbe arrivare nella primavera 2021 su Apple TV Plus. Inizialmente atteso per il 2020, lo show di Oprah e del duca di Sussex è stato posticipato per dei ritardi nella produzione, legati ad una serie di fattori: il trasferimento negli Stati Uniti del principe e la cessazione dei doveri ufficiali della famiglia reale, hanno ritardato dalla pandemia da Coronavirus.

Lo show al quale il principe Harry sta lavorando è un documentario sulla salute mentale.

Anche se non esiste una data di rilascio ufficiale per il programma, è lecito pensare che sarà disponibile per la visione questa primavera.

La serie, ancora senza titolo, è una continuazione della campagna portata avanti nel corso di diversi anni da parte del Duca sulle malattie mentali, con l’obiettivo di sensibilizzare e incoraggiare la discussione sull’argomento. Punto di partenza, ambizioso, sarebbe la situazione relativa alle problematiche di salute mentale nel mondo intero e non soltanto nel Regno Unito.

“La nostra speranza è che questa serie sia positiva, illuminante e inclusiva, a partire dalla condivisione di storie globali di ineguagliabili anime che combattono dai luoghi più oscuri. Speriamo che ci dia l’opportunità di capire meglio noi stessi e coloro che ci circondano”, ha detto il principe Harry nel 2019. “Sono incredibilmente orgoglioso di lavorare al fianco di Oprah su questa serie vitale”.

