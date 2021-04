iMac M1 24 pollici ordinabili su Amazon, anche a rate da 299 euro – AGGIORNATO

Presentati il 20 aprile scorso all’evento Spring Loaded, i nuovi iMac M1 con schermo da 24 pollici sono ordinabili su Amazon, con data di uscita prevista per il 31 maggio. I prezzi sono quelli del listino Apple, ma l’acquisto è consentito anche in 5 rate a partire da 299,80 euro.

AGGIORNAMENTO:

Al momento gli iMac 24 pollici non sono più ordinabili su Amazon. Il dietro front, quasi certamente, è dovuto al fatto che la data ufficiale dettata da Apple per i pre order è il 30 aprile. Con tutta probabilità già da domani Amazon ripristinerà la possibilità di procedere all’acquisto.

Anche su Amazon si parte da 1499 euro per il modello CPU 8‑core, GPU 7‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con due porte Thunderbolt/USB 4. Inclusa in confezione una Magic Keyboard senza Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde rosa e argento.

Clicca qui per acquistare, anche in cinque rate da 299,80 euro.

A 1719 euro, invece, è disponibile la versione CPU 8‑core, GPU 8‑core, archiviazione da 256GB, 8GB di memoria unificata e Display Retina 4,5K da 24 pollici, con quattro porte Thunderbolt/USB 4. In più questa variante presenta una ingresso Gigabit Ethernet nell’alimentatore e in confezione anche la Magic Keyboard con Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e viola.

Clicca qui per acquistarlo, anche in cinque rate da 343,80 euro.

Quanto al top di gamma, invece, ha un costo di 1949 euro. Rispetto agli altri due modelli ha in più un’archiviazione da 512GB, restando ferme le caratteristiche di 8GB di memoria unificata, Display Retina 4,5K da 24″, due porte Thunderbolt/USB 4, due porte USB 3, Gigabit Ethernet e presenza nella confezione della Magic Keyboard con Touch ID. Questo modello sarà disponibile in blu, verde, rosa, argento, giallo, arancione e violaPrezzi iMac

Clicca qui per acquistarlo, anche in cinque rate da 389,80 euro.

Per tutte le informazioni sui nuovi iMac vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Per sapere come acquistare a rate un Mac su Amazon vi rimandiamo a questo link.