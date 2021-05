Google twitta e poi cancella l’annuncio di Pixel Buds A

Il prezzo per i Pixel Buds A è attualmente sconosciuto, ma la designazione “A” suggerisce che saranno più economici dei precedenti, proprio come lo è Pixel 4a rispetto allo smartphone standard. Se si considera che la seconda generazione dei Pixel Buds attualmente viene proposta a 179 dollari, in Italia 199 euro, si può sperare in un modello ancor più economico, e in un listino ancor più basso. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Google sono disponibili qui.

Per tutti gli articoli di macitynet dedicati ai dispositivi e accessori audio si parte da questa pagina, invece per tutti gli articoli che parlano di AirPods si parte da questo collegamento.