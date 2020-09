Novità Apple attese a ore, preordini iPar Air 4 o inviti per iPhone 12

Martedì e mercoledì sono i giorni della settimana preferiti da Apple per introdurre novità e anche per lo svolgimento dei suoi celebri keynote: secondo le ultimissime anticipazioni Apple potrebbe nel giro delle prossime ore annunciare l’inizio dei preordini dei nuovi iPad Air 4 o, secondo altri, comunicare inviti e data per la presentazione degli iPhone 12.

Per diverse ragioni delle due la prima è senz’altro quella più probabile. Nel suo keynote del 15 settembre Apple ha annunciato che i nuovi tablet saranno disponibili da ottobre, senza specificare una data precisa. Secondo Jon Prosser a breve Apple darà inizio ai preordini iPad Air 4, come indica chiaramente il suo ultimo post pubblicato su Twitter che recita «Prepara i tuoi soldi per iPad Air».

Un altro post su Twitter pubblicato dallo youtuber Sam Kohl rivela che ci sono novità in arrivo da Apple per la giornata di mercoledì 30 settembre. Anche in questo caso le voci puntano all’inizio preordini iPad Air 4. Secondo altri potrebbe invece trattarsi degli inviti e della comunicazione della data di presentazione degli iPhone 12. Non è possibile escludere completamente nemmeno quest’ultima ipotesi, ma occorre tenere presente che la maggior parte delle anticipazioni al momento punta a un possibile keynote per il 13 ottobre.

get your ipad air money ready 💰👀 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Ricordiamo che per la presentazione dei nuovi Apple Watch 6, SE e dei nuovi iPad avvenuta il 15 settembre, la multinazionale di Cupertino ha diramato gli inviti il giorno 8 settembre, quindi con una settimana esatta di anticipo. Si tratta di un preavviso più breve rispetto ai keynote dal vivo in Apple Park, ma comprensibile perché la pandemia costringe ad effettuare per lo più eventi solo online.

I’ve heard that Apple may announce something tomorrow (9/30) on https://t.co/nDcaj5yn7g. Not sure if it’s event invites or iPad Air orders going live or if anything is actually happening at all. pic.twitter.com/xQHj7w8y3c — Sam Kohl (@iup_date) September 29, 2020

Con queste tempistiche se Apple annunciasse oggi la data di presentazione iPhone 12 questa probabilmente si svolgerà la prossima settimana, quindi il 7 oppure 8 ottobre, in anticipo rispetto alle indicazioni di tutti i leaker. Per tutte le ragioni fin qui viste se una novità Apple è in arrivo oggi probabilmente si tratterà dei preordini iPad Air 4.

