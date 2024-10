Prime Day BLUETTI, offerte imperdibili su stazioni di energia portatili

Pubblicità

BLUETTI, pioniere tecnologico nel settore dell’energia pulita, offre offerte esclusive sulle sue stazioni di energia portatili durante il Prime Day di Amazon.

Con una vasta gamma di generatori progettati per appassionati di attività all’aperto, camperisti e per esigenze di backup domestico, la linea di prodotti BLUETTI garantisce energia affidabile, ovunque e in qualsiasi momento.

BLUETTI AC70: Ideale per Avventure in Campeggio

Per fotografi, campeggiatori e viaggiatori su strada, l’AC70 fornisce l’elettricità tanto necessaria in un’unità da 10 kg, compatta e facile da trasportare ovunque. Eroga 1.000W di energia pulita per alimentare l’attrezzatura essenziale per il campeggio, come laptop, lampade, frigoriferi per auto, dispositivi elettronici e batterie.

La sua batteria da 768Wh può far funzionare una macchina CPAP da 40W per oltre 10 ore o un frigorifero da 120W per circa 5 ore. Con una ricarica rapida dallo 0 all’80% in soli 45 minuti, sarà pronta per essere utilizzata rapidamente. La sua capacità di ricarica solare da 500W garantisce che tutta l’attrezzatura resti alimentata durante ogni avventura.

AC70: Ora a 499€ (originariamente 749€), Risparmia il 33%

BLUETTI AC180: Alimentare la Vita Fuori dalla Rete

Con una potenza di 1.800W e una batteria da 1.152Wh, l’AC180 offre il giusto equilibrio tra peso e funzionalità. Fornisce energia sufficiente per varie attività durante l’esplorazione della natura.

Con 11 prese versatili, tra cui una piastra di ricarica wireless, i camperisti possono ricaricare tutto, dalle macchine del caffè ai frigoriferi, dalle batterie dei droni ai telefoni.

L’AC180 vanta un ingresso AC da 1.440W per una ricarica rapida: una carica completa in solo un’ora. Include anche una funzione UPS con tempi di risposta di 20ms per garantire un’alimentazione continua in movimento.

AC180: Ora a 649€ (originariamente 1.099€), Risparmia il 41%

BLUETTI AC200L: Alimentazione di Riserva per Blackout Domestici

Con una funzione UPS da 20ms, l’AC200L è perfetto per il backup domestico e per la preparazione alle emergenze. Se la corrente si interrompe, entra immediatamente in funzione per mantenere alimentati dispositivi critici come computer desktop e router.

Con una potenza di uscita di 2.400W e una capacità di 2.048Wh, può gestire elettrodomestici ad alta potenza come frigoriferi, asciugacapelli, piani cottura a induzione e utensili elettrici.

AC200L: Ora a 1.399€ (originariamente 1.999€), Risparmia il 30%

Combo AC200L + B300K: Ora a 2.499€ (originariamente 3.598€), Risparmia il 30%

Non perdere queste offerte a tempo limitato durante il Prime Day di Ottobre su Amazon e acquista le tue stazioni di energia BLUETTI per il campeggio, il backup in caso di blackout o per l’uso quotidiano a prezzi imbattibili.

Informazioni su BLUETTI

In qualità di pioniere tecnologico nel settore dell’energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile offrendo soluzioni di stoccaggio energetico verdi e convenienti per uso interno ed esterno.

Attraverso iniziative come il programma LAAF (Illuminare una Famiglia Africana), BLUETTI è dedicata a portare energia a 1 milione di famiglie africane in aree fuori rete. Con un forte focus sull’innovazione e sulle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader di fiducia del settore in oltre 110 paesi e regioni.