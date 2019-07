Affarissimi Prime Day: iPhone XS e Max ancora scontati fino al 26%, iPhone 7 Plus -37%, iPhone 8 -29%

Il grande lancio Prime Day con promozioni sugli iPhone si sta esaurendo. Molti telefoni in sconto sono andati esauriti, ma alcune buone occasioni sono ancora disponibili (benché i pezzi in magazzino siano in rapida discesa.

A nostro giudizio, oltre all’ovvio consiglio di dare una occhiata agli iPhone XS e iPhone XS Max che hanno sconti che toccano il 26%, vi invitiamo a tenere in considerazione gli sconti e i prezzi anche su modelli più vecchi e specialmente gli iPhone 8 Plus e iPhone 7 Plus. Questi iPhone, ancora con Touch ID ma perfettamente efficienti (e ancora sul listino Apple) non sono quasi mai stati scontati da Amazon, e quando lo sono stati non hanno mai toccato i vertici del Prime Day; oggi raggiungono ribassi vicini anche al 40% (come nel caso del 7 Plus 128 GB).

Tenete anche in considerazione nelle vostre valutazioni di acquisto che generalmente vengono scontati nel corso dell’anno gli iPhone con minor memoria (32 Gb o 64 Gb a seconda dei modelli); quindi ogni sconto sui modelli a maggior capacità, come quello del 29% sull’iPhone 8 da 256 Gb, è da considerarsi assolutamente notevole.

Infine vi invitiamo a non sottovalutare gli sconti molto alti sugli iPhone 6s e iPhone 6s Plus. Siamo di fronte a telefoni che non possiamo considerare moderni ma per molti utenti sono ancora perfettamente funzionali, specialmente alla luce del fatto che potranno ricevere iOS13, l’ultima versione del sistema operativo che arriva in autunno. Anche dal punto di vista fotografico e dei video sono ancora più che in grado di fare il loro dovere. Per questo un iPhone 6s Plus con 128 Gb di spazio di archiviazione, scontato del 40% a 399 euro, praticamente meno del prezzo di un ricondizionato, va considerato un affare. Nei mesi scorsi gli iPhone 6s sono sempre stati scontati in misura modesta

