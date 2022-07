Prime Day mette al sicuro la vostra casa con le camere Eufy compatibili anche Homelit

Quando si parla di sicurezza in casa Eufy è uno dei brand che è salito agli onori della critica in pochi anni, anche grazie al supporto aggiuntivo a HomeKit. Su Amazon sono davvero tanti i kit e i bundle della società in offerta.

Quello che più si apprezza di Eufy è la sua versatilità e facilità di installazione. Si tratta, infatti, di camere che sono a libera installazione, con batteria integrata a lunga durata, e che non necessitano di cavi, né opere murarie in casa. Insomma, le si monta facilmente, molte con aggancio magnetico, e hanno un’autonomia di parecchi mesi, prima di doverle ricaricare.

Da notare, che nel corso degli anni il produttore ha aggiunto il supporto a HomeKit di Apple, quindi si integrano perfettamente nell’ecosistema della Mela. Nel dettaglio HomeKit è disponibile per le camere Indoor Cam Pan & Tilt 2K, Indoor Cam 2K, eufyCam 2/2Pro, ed eufyCam 2C/2C Pro, tutte connesse alla HomeBase 2.

Di seguito trovate i link per tutte le camere in offerta su Amazon, ma giusto per fare un esempio, il bundle eufy 2C, quindi compatibile con HomeKit, è disponibile a 153 euro, anziché 219 euro. E’ presente anche il modello 2C Pro con risoluzione 2K, sempre compatibile con HomeKit, a 209 euro, anziché 299 euro. Da notare, però, che il collegamento delle camere tramite HomeKit ridurrà la risoluzione massima dei feed video a 1080p. Per cui, se pensate di usarla esclusivamente con Apple HomeKit, senza possibilità di utilizzarla con l’app proprietaria, potrete scegliere di risparmiare e acquistare modelli Full HD.

Qui tutte le telecamere i kit Eufy in offerta Prime Day.

eufy Security, videocitofono wireless (a batteria) con 2K HD, nessun costo mensile, tecnologia AI integrata nel dispositivo per il rilevamento persone, audio a 2 vie, auto-installazione semplice

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP67, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile

In offerta a 153,99 € – invece di 219,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Telecamera di sicurezza per esterni SoloCam L20 di eufy Security, Wi-Fi, wireless, telecamera con faretto ultra luminoso, risoluzione 1080p, nessun canone mensile

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Telecamera wi-fi interno smart eufy Security 2K panoramica, videosorveglianza con AI per riconoscimento persone/animali, assistenza vocale, visione notturna, non richiede HomeBase, microSD non inclusa

In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Telecamera wifi esterno, eufy Security sistema sicurezza kit 2 eufyCam 2C Pro, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili.

In offerta a 209,29 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

eufy Security, SoloCam E40, telecamera di sicurezza per esterni, Wi-Fi, wireless, senza fili, rilev. persone IA avanzata, audio bidir, ris. 2K, allarme 90 dB, resistenza IP65, 0 costi mensili

In offerta a 89,99 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 13 lug 22

Telecamera di sicurezza per esterni SoloCam S40 senza fili di eufy Security, Wi-Fi, con faretto, pannello solare, a energia solare, risoluzione 2K, IP67, nessun canone mensile, HomeBase non richiesto

In offerta a 125,99 € – invece di 199,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

eufy Security telecamera wifi esterno eufyCam 2 Pro, HomeBase 2 richiesto, Durata 365 gg, Compatibilità HomeKit, Risoluzione 2K, Impermeabilità IP67, Visione notturna, Zero costi mensili

In offerta a 125,00 € – invece di 199,99 €

sconto 37% – fino a 13 lug 22

eufy Security, telecamera aggiuntiva eufyCam 2C Pro sicurezza domestica wireless, 2K, batteria con autonomia di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, visione notturna e zero costi mensili

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Solo OutdoorCam C22 di eufy Security, telecamera di sicurezza per esterni (cablata) tutto in uno, 1080p, faretto, visione notturna a colori, 0 costi mensili, IP67

In offerta a 48,99 € – invece di 69,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Solo OutdoorCam C24 di eufy Security, telecamera di sicurezza per esterni (cablata) tutto in uno, 2K, faretto, visione notturna a colori, 0 costi mensili, IP67

In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Telecamera con fari eufy Security, 1080p, audio a 2 vie, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, (necessari cablaggio esterno e scatola di giunzione)

In offerta a 99,99 € – invece di 159,99 €

sconto 38% – fino a 13 lug 22

Eufy Security Floodlight Cam 2 Pro, copertura panoramica e inclinazione a 360 gradi, 2K Full HD, illuminazione intelligente, resistente alle intemperie, IA sul dispositivo, nessun canone mensile

In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Telecamera con faro eufy 2, 2K, tecnologia IA integrata, audio bidirezionale, 0 costi mensili, 2.500 lumen, resistente agli agenti atmosferici, non compatibile con HomeBase

In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Kit di allarme domestico da 5 pezzi eufy Security, sistema di sicurezza domestico, tastierino, sensore di movimento, 2 sensori di ingresso, controllo da app, collegamento a eufyCam

In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino a 13 lug 22

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con Amazon Alexa, kit 2 telecamera, senza costo mensile

In offerta a 223,99 € – invece di 349,99 €

sconto 36% – fino a 13 lug 22

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, richiede HomeBase 2, 365 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile

In offerta a 99,99 € – invece di 149,99 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

