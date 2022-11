Offerte Amazon 25 novembre: le più recenti del Black Friday su Apple, Crucial, Govee, Illy, Alessi, Amazon Echo

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Mac e iPad

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1477,77 € – invece di 1879,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 256GB Archiviazione SSD) In offerta a 1499,00 € – invece di 2049,00 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 1779,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 699,00 € – invece di 819,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 342,00 € – invece di 439,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 349,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 512GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 1353,00 € – invece di 1449,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

iPhone

Apple iPhone 13 (128 GB) – Galassia In offerta a 799,00 € – invece di 939,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1249,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop arancione – Medium. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color galassia con Cinturino Sport color galassia – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 449,00 € – invece di 509,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 489,00 € – invece di 549,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Loop in maglia milanese color oro Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 649,00 € – invece di 839,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color oro con Cinturino Sport ciliegia scuro – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 599,00 € – invece di 789,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Cinturino Sport color galassia – Regular Fitness tracker,app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 609,00 € – invece di 789,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 379,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Accessori

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 287,00 € – invece di 299,00 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Trackpad – Superficie Multi‑Touch nera ​​​​​​​ In offerta a 129,00 € – invece di 155,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard (Ultimo Modello) – Italiano – Argento In offerta a 88,99 € – invece di 109,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 129,00 € – invece di 149,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Adattatore da Lightning a jack cuffie (3,5 mm) In offerta a 7,80 € – invece di 10,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe trasparente (per iPhone 13 mini) In offerta a 35,00 € – invece di 59,00 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS Max) – Nero In offerta a 25,00 € – invece di 59,00 €

sconto 58% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Deep Navy In offerta a 49,79 € – invece di 59,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in pelle (per iPhone XS Max) – Blu notte In offerta a 24,90 € – invece di 55,00 €

sconto 55% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia in pelle (per iPhone 12 mini) – nero – 5.4 pollici In offerta a 39,00 € – invece di 69,00 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Custodia MagSafe in Silicone (per iPhone 12 mini), Bianco In offerta a 29,00 € – invece di 59,00 €

sconto 51% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite

In offerta a 179,99 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino a 28 nov 22

Echo Studio | Il nostro altoparlante con il migliore audio di sempre, con Dolby Atmos e Alexa | Bianco ghiaccio

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Crucial P3 Plus 500GB PCIe 4.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 5000MB/s CT500P3PSSD8

In offerta a 51,99 € – invece di 56,99 €

sconto 9% – fino a 28 nov 22

HUAWEI MateView GT – Monitor da Gioco Curvo, 165Hz, 16:9 QHD 2560 x 1440, 2K, 1500R, Gamma Cromatica P3 di Livello Cinematografico, Tecnologia HDR, Certificazione TÜV Rheinland, Nero, 27 Pollici

In offerta a 199,00 € – invece di 399,90 €

sconto 50% – fino a 28 nov 22

Elgato Wave:3, microfono condensatore USB premium per streaming, podcast, gaming e home office, software di mixaggio gratis, plug-in per effetti audio, anti-distorsione, plug ?n play, per Mac e PC

In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 28 nov 22

Elgato Facecam – Webcam Full HD 1080p60 per streaming live, gaming, videochiamate, sensore Sony, correzione avanzata della luce, controllo stile DSLR, funziona con OBS, Zoom, Teams e altro, per PC/Mac

In offerta a 139,99 € – invece di 159,99 €

sconto 13% – fino a 28 nov 22

Elgato HD60 X – Streaming e Registrazione in 1080p60 HDR10 o 4K30 con latenza Molto Bassa su PS5, PS4/Pro, Xbox Serie X/S, Xbox One X/S, in OBS, Adatto per PC/Mac

In offerta a 149,99 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a 28 nov 22

Sabrent Scheda audio USB cuffie e microfono per MAC e Windows, Adattatore audio presa USB, Plug & Play, Nessun driver necessario [Nero] (AU-MMSA)

In offerta a 7,64 € – invece di 14,99 €

sconto 49% – fino a 28 nov 22

SABRENT Case SSD, da M.2 [NGFF] a USB 3.0, Adattatore SSD esterno, Custodia per disco esterno SATA, supporta B+M Key (solo per M.2 SATA SSD) tool free in Alluminio (EC-M2MC)

In offerta a 14,44 € – invece di 24,99 €

sconto 42% – fino a 28 nov 22

Govee Striscia LED 10 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App, Smart 64 Scene Sincronizza Musica Luci LED Camera da Letto per Casa, Cucina, Soggiorno, Feste, Gaming

In offerta a 10,79 € – invece di 17,99 €

sconto 40% – fino a 27 nov 22

Govee Striscia LED Smart 5m, Strisce LED WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Smart Home, Luci LED Colorati APP Sincronizzazione con La Musica per Decorare La Casa Camera Da Letto Party Bar Gaming

In offerta a 18,19 € – invece di 21,99 €

sconto 17% – fino a 27 nov 22

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1

In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 22

Govee Smart LED Light Bars, WiFi RGBIC TV Retroilluminato con Fotocamera, Lampada da Gioco Sincronizza con la Musica, Funziona con Alexa Google Assistant, LED Play per PC TV 27-45 Pollici DreamView P1

In offerta a 58,09 € – invece di 82,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 22

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo

In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 22

Govee Lyra Smart Corner Lampada da Terra LED, Tecnologia RGBIC Lampada Moderna, 64 Scene di Illuminazione, Musica e modalità DIY, Controllo Vocale Alexa in Sala Giochi, Soggiorno e Camera da Letto

In offerta a 111,99 € – invece di 159,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 22

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa Fai-da-Te, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi

In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 22

Moulinex CE9028 Cookeo Touch WiFi Multicooker, Touch Screen Interattivo, 1600W, Capacità 6L, 2-6 Persone, Robot da Cucina Multifunzione con 13 Programmi Automatici, Ricette Pronte in Meno di 10 Minuti

In offerta a 349,99 € – invece di 569,99 €

sconto 39% – fino a 25 nov 22

Moulinex HF9345 I-Companion Touch XL Robot da Cucina Multifunzione,1550 W, 3L, da 30 a 150 °C,14 Programmi Automatici, 5 Accessori Dedicati, Ricettari Personali Tramite l?App,Touchscreen, Rosso/Bianco

In offerta a 899,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 31% – fino a 25 nov 22

illy Capsule Caffè Iperespresso Tostato INTENSO, 6 Confezioni da 18 Capsule, Totale 108 Capsule

In offerta a 41,99 € – invece di 48,60 €

sconto 14% – fino a 28 nov 22

illy Capsule Caffè Iperespresso Tostato Decaffeinato, 6 Confezioni da 18 Capsule, Totale 108 Capsule

In offerta a 41,99 € – invece di 50,94 €

sconto 18% – fino a 28 nov 22

illy Capsule Caffè Iperespresso Tostato CLASSICO, 6 Confezioni da 18 Capsule, Totale 108 Capsule

In offerta a 41,99 € – invece di 48,60 €

sconto 14% – fino a 28 nov 22

illy Capsule Caffè Iperespresso Tostato Forte, 6 Confezioni da 18 Capsule, Totale 108 Capsule

In offerta a 41,99 € – invece di 52,92 €

sconto 21% – fino a 28 nov 22

Alessi 9093 Bollitore Con Manico E Fischietto A Uccellino Di Design In Acciaio Inox, Azzurro,? 21.59 x 21.59 x 22.86 cm; 270 grammi

In offerta a 95,99 € – invece di 145,00 €

sconto 34% – fino a 29 nov 22

Alessi Psjs Juicy Salif Spremiagrumi Manuale Di Design In Fusione Di Alluminio, Lucido, ?15.24 x 15.24 x 27.94 cm; 600 grammi

In offerta a 50,99 € – invece di 75,00 €

sconto 32% – fino a 29 nov 22

Alessi 9093 B Bollitore con Manico e Fischietto a Uccellino di Design in Acciaio Inox, Nero

In offerta a 88,99 € – invece di 145,00 €

sconto 39% – fino a 29 nov 22

Alessi La Stanza dello Scirocco MT01 B Cestino di Design in Acciaio Colorato con Resina Epossidica, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 45,00 €

sconto 33% – fino a 29 nov 22

Alessi Pulcina Caffettiera Espresso di Design in Fusione di Alluminio, PA, Rosso, 3 Tazze

In offerta a 46,99 € – invece di 69,00 €

sconto 32% – fino a 29 nov 22

