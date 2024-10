Il primo Cybertruck in Europa terrorizza gli enti di sicurezza

Pubblicità

Tesla sa benissimo che Cybertruck non rispetta alcuni parametri di sicurezza obbligatori per l’omologazione, l’immatricolazione e per poter circolare sulle strade in Europa: ma anche se il costruttore non propone la cyber bestia di Elon Musk nel Vecchio Continente, il primo esemplare è appena stato immatricolato in Repubblica Ceca.

Alcuni report riferiscono di una falla nel sistema che avrebbe permesso di importare Cybertruck per l’immatricolazione ma in realtà, come segnala Gizmodo, sembra che il proprietario sia riuscito nell’impresa con qualche bugia e un escamotage fai da te.

Per poter essere immatricolato per il trasporto passeggeri in Repubblica Ceca, e di conseguenza libero di circolare sulle strade in tutta Europa, il proprietario deve aver dichiarato un peso inferiore a quello reale. Non solo: per aggirare le norme che vietano il design spigoloso dei veicoli, il proprietario ha fissato dei paraurti in gomma nei punti più esposti e potenzialmente pericolosi.

Alla notizia si sono attivate diverse organizzazioni ed enti di sicurezza, tra cui l’European Road Safety Council e l’International Federation of Pedestrians e altri ancora, che hanno firmato congiuntamente una lettera di avvertimento.

“Riteniamo che l’approvazione e la registrazione dei Cybertruck nell’UE rappresentino rischi illegali per tutti gli altri utenti della strada”.

Il messaggio spiega che Cybertruck non soddisfa una serie di norme di base sulla sicurezza stradale europea. In particolare per quanto riguarda le zone di deformazione, definite inadeguate o inesistenti, oltre agli angoli spigolosi e assorbimento degli urti.

Ma c’è di più: in USA i costruttori possono autocertificare i propri veicoli, così Cybertruck non è mai stato sottoposto a crash test da parte di enti o autorità pubblici. Per questa ragione gli enti di sicurezza UE dubitano che il veicolo sia in grado di soddisfare persino le più larghe normative USA, non solo quelle più stringenti UE.

Infine le associazioni lanciano l’allarme perché il primo Cybertruck immatricolato in Europa, incluso il trucco dei paraurti fai da te in gomma, potrebbe aprire la strada all’importazione di massa sfruttando la Repubblica Ceca come un canale secondario.

Sembra che Tesla ed Elon Musk stiano valutando una versione più piccola o modificata per l'Europa e altri mercati.