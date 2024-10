Apple riduce il prezzo di iPad e anche la dotazione

Pubblicità

Con l’introduzione di iPad mini 2024 Apple ha apportato anche due modifiche interessanti a iPad modello base economico in Europa, Italia inclusa: dalla confezione sparisce il caricabatterie e contemporaneamente il prezzo diminuisce di 30 euro.

Nella confezione di iPhone l’alimentatore non c’è più da anni. Invece per i suoi tablet Apple si è mossa diversamente: in Europa ha provveduto a eliminarlo dalla dotazione di serie man mano con le introduzioni dei nuovi modelli avvenute a distanza negli scorsi mesi. Nel coso di quest’anno in Europa l’alimentatore è stato rimosso da iPad Pro, iPad Air e infine iPad mini 2024.

Così con l’arrivo di iPad mini di settima generazione, l’unico tablet Apple con caricabatterie rimasto ancora a listino era iPad economico, finora proposto a 439 euro in Italia e in altri paesi in Europa: con le ultime modifiche apportate da Apple il prezzo scende a 409 euro.

Occorre rilevare che negli Stati Uniti Apple continua a includere il caricabatterie nella confezione di vendita degli iPad, tutti i modelli. In particolare iPad base negli USA non cambia prezzo, rimane disponibile sempre a partire da 349 dollari, ma gli acquirenti USA trovano ancora nella confezione il caricabatterie USB-C da 20W.

iPad economico attualmente a listino, introdotto nel 2022, ora è proposto in Italia a partire da 409 euro, funziona con il più datato chip Apple A14: per tutti i dettagli e le specifiche rimandiamo a questo articolo di macitynet.

L’ultimo iPad mini 2024 appena introdotto funziona con il chip A17 Pro ed è dotato di Wi-Fi 6E: per un confronto tra i modelli di ultima e penultima generazione rimandiamo a questo articolo di macitynet che aiuta a scegliere quello più indicato per le proprie esigenze e tasche.

