Proiettore luci decorative OxyLED in sconto a soli 15,99 euro

Se volete decorare le pareti esterne di casa durante le festività natalizie oppure quelle interne di un negozio o in occasione di una festa di compleanno, vi basta un solo proiettore come quello di OxyLED attualmente in promozione con un codice a soli 15,99 euro spedizione compresa.

Si tratta di un piccolo proiettore all’interno del quale è possibile inserire una delle dodici diapositive incluse nella confezione per adeguare così la tipologia di animazione in base all’occasione. Ce ne sono diverse adatte per il Natale, per Halloween, per le feste di compleanno o più in generale per abbellire la stanza di un bambino o aggiungere un po’ di atmosfera in salotto nelle occasioni particolari.

L’accensione e lo spegnimento si regola attraverso un pulsante ed è possibile programmare lo spegnimento automatico dopo 6 ore di funzionamento e la riaccensione a 18 ore di inattività, permettendo così di lasciare attiva l’animazione per tutta la notte senza doversi poi ricordare di spegnerla al mattino o di accenderla al giusto orario il giorno successivo. L’animazione inoltre è regolabile su tre diverse velocità oppure le immagini si possono proiettare in maniera fissa sulla parete desiderata.

Il proiettore di luci decorative di OxyLED si può utilizzare sia internamente sia all’esterno. Ha una solida base di appoggio che può essere accompagnata al paletto incluso in confezione che si infila nel terreno garantendo la giusta stabilità anche in caso di forte vento (eventualmente si può anche fissare al muro attraverso viti e tasselli in dotazione). Proprio perché si può usare all’aperto è progettata per resistere anche a pioggia, umidità e a tutte le intemperie (certificata IP65).

Il proiettore utilizza 6 LED da 1W a risparmio energetico con una luminosità complessiva intorno ai 100-140 lumen e il cavo lungo 5 metri offre ampie possibilità di collegamento anche quando la presa elettrica si trova piuttosto lontana dal punto in cui si decide di posizionarlo.

Il proiettore di luci decorative di OxyLED costa 30 euro ma grazie al codice 2CD32E7Z lo pagate praticamente la metà: solo 15,99 euro e la spedizione è compresa nel prezzo.