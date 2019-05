Oltre la Touch Bar, Intel vuole portatili doppio schermo con cerniera

I notebook con doppio schermo non sembrano interessare più di tanto gli utenti. Ci hanno provato in tanti – Apple inclusa con un display secondario usato come Touch Bar – ma questo elemento, non sembra essere di interesse primario o attirare più di tanto le persone.

Abbiamo visto varianti di Asus, HP e altri produttori ancora, ma l’ostacolo principale di questi sistemi, è l’ergonomia: si fa fatica a raggiungere lo schermo secondario e per richiamare alcune operazioni molte volte si fa prima a usare il trackpad sul quale le mani sono già posizionate.

Intel ha affrontato l’argomento al Computex 2019 di Taipei mostrando prototipi di portatili con doppio schermo, presentati come innovativi e con elementi che sono tra quelli che offriranno il profondo re-engineering nelle macchine di nuova generazione, promettendo di «Guidare il futuro dell’innovazione» e «Aprire la strada per la trasformazione dell’ecosistema del PC» come dichiara Jim Johnson, Intel corporate vice president and general manager of Client Engineering.

Estendendo l’innovazione del form factor ai sistemi ad elevate prestazioni, Intel ha mostrato un nuovo prototipo di design, nome in codice “Honeycomb Glacier”, letteralmente traducibile in ghiacciaio a nido d’ape, che promette esperienze nuove per videogiocatori e creatori di contenuti. Il concept Honeycomb Glacier presenta un display secondario integrato, che a detta di Intel ha il vantaggio di offire maggiore spazio di visualizzazione per giocare e creare, tutto in un unico notebook.

Questo design consentirebbe “esperienze di gaming più immersive”, rendendo costantemente disponibili sullo schermo secondario informazioni chiave come mappe di livello, inventari, stato e altro, evitando che applicazioni si sovrappongano al gameplay o di dover passare da un’applicazione all’altra.

Lo schermo secondario consentirebbe anche gaming e streaming simultanei, offrendo agli streamer la possibilità di interagire con il pubblico in tempo reale, senza sacrificare lo spazio del loro gioco.

In posizione standard, il prototipo di portatile con doppio schermo sembra un notebook tradizionale, solo che circa metà del pianale tastiera è occupato dal display secondario. Grazie a una cerniera cardine però anche questo schermo secondario puà essere alzato e inclinato.

Intel fa sapere che sta collaborando con i costruttori per offrire sul mercato sistemi con schermo secondario basati su questo concept “visionario” e sui più recenti processori Intel Core di nona generazione per mobile, il primo dei quali sarà il modello ASUS ZenBook Pro Duo con ScreenPad Plus.