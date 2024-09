L’aspirapolvere Proscenic Q8MAX lava, asciuga e mappa la casa

Pubblicità

Se volete tener pulita la casa senza muovere un dito ecco l’occasione che fa per voi: Proscenic Q8MAX è un aspirapolvere automatico che mappa la casa, aspira, lava e asciuga il pavimento, ed è talmente intelligente che non ha bisogno di alcun intervento manuale per mesi.

La stazione di ricarica dove si dirige da solo al termine della pulizia – o quando la batteria ha quasi esaurito del tutto l’energia per ricaricarsi e riprendere poi da dove aveva lasciato – è infatti dotata di un ampio serbatoio da 2 Litri dove viene riversato tutto lo sporco al termine di ogni pulizia.

Secondo il produttore per un appartamento è sufficiente per contenere lo sporco per un massimo di 7 settimane, grazie anche ad un efficiente sistema di compressione della polvere. In questo modo soltanto ogni 2 mesi circa bisognerà andar lì per sostituire il sacchetto e buttare il vecchio.

È in grado di mappare la casa all’interno della quale si muove con precisione grazie anche al sensore LiDAR. Aspira in profondità grazie al motore che aspira fino a 4.2 Kpa utilizzando la modalità Max, ma eventualmente si può selezionare la Standard o la Eco per andare a risparmiare energia, garantendogli un’autonomia di ben tre ore con una sola carica.

Riconosce i tappeti (dove aumenta l’aspirazione) e i gradini, e dall’app si possono anche segnare delle zone da non varcare in caso di bisogno. Oltre che dal telefono si può controllare anche coi comandi vocali tramite Alexa, ed è abbastanza sottile (9,7 centimetri) da riuscire a passare anche sotto alcuni mobili.

Offre anche la pulizia umida e produce un rumore massimo di 65 dB, quindi è abbastanza silenzioso (tenete presente che 20 dB è paragonabile al rumore delle foglie che cadono, mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 265 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

