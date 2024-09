YouTube Ask Music trasforma ogni idea in radio personale AI

Pubblicità

A luglio di quest’anno sono stati individuati riferimenti a una misteriosa funzionalità denominata Ask Music in YouTube Music; inizialmente si pensava a qualche opzione per consentire all’utente di cercare musica usando la voce, ma ora si scopre che si tratta di qualcosa di completamente diverso, in concorrenza a servizi quali Deezer, Spotify e Amazon Music.

ìIl sito 9To5Google riferisce che la funzione “ASk Music” è già attiva per un gruppo selezionato di utenti (al momento solo USA, Canda e Australia) iscritti a YouTube Premium e ricorda la funzione DJ di Spotify: sfruttando l’intelligenza artificiale è possibile generare playlist personalizzate attraverso un elenco di prompt. Si può, ad esempio, chiedere di creare una playlist con i brani più recenti degli artisti preferiti o di un genere particolare.

Al momento la funzione basata su AI è stata avvistata solo su Android e non ancora su iPhone. Ask Music è richiamabile da una scheda dedicata nel feed sulla Home; un tap sulla scheda in questione apre una schermata mostrando una chatroom e una serie di prompt con esempi di quello che è possibile chiedere; si possono richiamare comandi già pronti o creare richieste partendo da prompt testuali o vocali.

Esempi di prompt già pronti permettono di ottenere “musica indie melanconica”, “brani ispirati agli anni ’80”, “synthpop onirici”, ecc. Non manca l’opzione “Sorprendimi” per permettere a YouTube Music di creare automaticamente playlist che dovrebbero essere di gradimento per l’utente, con tanto di titolo e testo descrittivo.

Come accennato, al momento Ask Music è una funzione che YoutTube sta testando con un numero ristretto di utenti; non è chiaro se e quando sarà disponibile in Italia ed Europa ma è probabile che arrivi nelle prossime settimane per tutti.

Gli articoli che parlano di Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet. Invece notizie e aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.