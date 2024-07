Proton propone l’alternativa a Google Doc orientata alla privacy

Pubblicità

Proton, azienda nata in Svizzera nel 2014 da un team di scienziati che si sono incontrati al CERN, e che da tempo si è fatta notare per varie soluzioni che mettono in primo piano la privacy, ha annunciato un nuovo editor di testi collaborativo sullo stile di Google Docs, uno strumento che vanta crittografia end-to-end (peculiarità che impedisce a terzi di leggere i documenti).

Il supporto ai documenti per Proton Drive permette di archiviare i file crittografati nel cloud, impedendo a terzi (anche a Proton) di accedere ai file: questi ultimi sono totalmente cifrati, sia a “riposo” che in transito verso il cloud sicuro.

La disponibilità dell’editor arriva dopo l’acquisizione ad aprile 2024 di Standard Notes, un’applicazione per prendere appunti crittografata end-to-end, disponibile su mobile e desktop.

Proton Drive integra le varie funzionalità che ci si può aspettare da un editor di documenti, comprese funzioni per la formattazione del testo, la modifica collaborativa in tempo reale, il supporto a file multimediali. Al momento il servizio è disponibile solo per il web e il desktop ma sarà progressivamente esteso anche ad altre piattaforme.

L’azienda sottolinea la cifratura end-to-end di ogni documento, accessibile solo da noi o da chi scegliamo di far collaborare; sono disponibili funzionalità di invito che permettono modificare un in tempo reale un documento a più mani; in qualunque momento possiamo vedere chi sta collaborando e cosa sta modificando, lasciare commenti visibili agli altri collaboratori, importare file docx ed esportare i documenti in vari formati, inclusi e .docx, .txt, .md e HTML.

Mancano ancora strumenti per gestione la gestione dei fogli di calcolo, ma il servizio è interessante ed è una validissima alternativa a Google Docs, con ovvii vantaggi in termini di privacy e la sicurezza, tenendo conto delle crescenti preoccupazioni riguardanti l’uso di dati personali per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale, pratica dalla quale Google afferma di astenersi.

Proton Docs richiede un account Proton Drive; quello gratuito offre fi fino a 5GB per conservare e gestire file; gli account “plus” partono da 3,99€ al mese e includono 200 GB di archiviazione, 1 indirizzo mail, 3 calendari, assistenza e altro ancora.