Nilox Waterboard vi fa nuotare come pesci premendo un pulsante

Pubblicità

Qualche anno fa Nilox ha lanciato il suo primo Acqua Scooter, un’esperienza che gli ha permesso di perfezionare il prodotto appena in tempo per le vacanze 2024: il nuovo modello si chiama Waterboard e adesso ha l’aspetto e la maneggevolezza di una vera e propria tavola galleggiante, resa però appunto speciale dall’impiego di un motore elettrico.

Per capirci, avete presente quelle tavole con maniglie che si danno ai bambini per insegnargli a nuotare? Le dimensioni sono più o meno quelle – nello specifico questa misura circa 53 x 21 centimetri, ma è ottima anche per gli adulti (Nilox consiglia di usarla dai 12 anni in su) e soprattutto qui per nuotare non c’è bisogno di battere i piedi.

Così, dopo averla accesa, basta tuffarsi e guidarla tramite il semplice movimento del corpo e delle mani, perché a spingervi ci sarà un motore elettrico da 300 Watt che vi farà nuotare alla velocità massima di 1,5 metri al secondo (poco più di 5 chilometri orari), grazie anche all’ausilio di una batteria che dura ininterrottamente per un’ora prima di dover essere ricaricata (e ci vogliono circa 2-3 ore, dice Nilox).

Pesa 2,6 Kg e si può usare per scandagliare i fondali del mare fino a un massimo di due metri di profondità, ma ci si può immergere anche al lago o in piscina, con l’ulteriore comodità di poter scegliere tra tre diverse velocità per adattare l’andatura in base al contesto attraverso i due pulsanti posti al di sotto delle maniglie.

Per scoprire qualche dettaglio in più potete sfogliare il manuale PDF disponibile qui sul sito ufficiale.

Disponibilità e prezzo

Per comprare Nilox Waterboard invece potete rivolgervi anche su Amazon, dove al momento invece di 299 € la trovate in offerta a 265 €.

Principali differenze con il Nilox Acqua Scooter

Anche a prezzo pieno costa quindi 100 € in meno rispetto all’Acqua Scooter Nilox lanciato due anni fa (399 €), ma sono anche prodotti molto diversi.

Questo infatti pesa un po’ di più (3,5 Kg) e raggiunge anche i 30 metri di profondità, con un’autonomia però dimezzata (massimo 35 minuti). Si impugna anche in maniera completamente diversa, cosa che potrebbe renderlo forse meno pratico per un bambino. Se volete saperne di più potete leggere il nostro articolo qui.