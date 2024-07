Velocissimi e inutili, ecco i primi cavi Thunderbolt 5

Pubblicità

Velocissimi ma sostanzialmente inutili. Almeno per ora. Parliamo dei cavi Thunderbolt 5, ch Cable Matters ha presentato in questi giorni.

I cavi in questione, disponibili in tre differenti lunghezze: 30cm, 50cm e 100cm, promettono “prestazioni ineguagliabili”, supportano il trasferimento di dati bidirezionale a 80 Gbps e fino a 120 Gbps di larghezza di banda per il video, un notevole passo avanti rispetto alla tecnologia Thunderbolt 4.

I cavi Thunderbolt 5 sono particolarmente interessanti ma per ora servono a poco: i computer con questo tipo di connessione sono rari (al momento il Razer 18 in edizione Mercury che con una a GeForce RTX 4090 e schermo 4K arriva a 4500$) e non ci risultano esistere monitor o unità SSD con supporto di questo standard. Non esiste quindi alcun sistema per sfruttarli anche se ovviamente in futuro le cose cambieranno.

Annunciato ufficialmente a settembre dello scorso anno, Thunderbolt 5 vanta migliorie in termini di velocità di connettività e larghezza di banda, supporta 80 gigabit al secondo (Gbps) di larghezza di banda bi-direzionale e il Bandwidth Boost offre fino a 120 Gbps per la gestione dei display. Lo standard è compatibile con USB4 V2, DisplayPort 2.1 (sono supportati fino a tre monitor 4K a 144 Hz), PCI Express Gen 4 e precedenti versioni.

Annunciando le specifiche Thunderbolt 5, Intel aveva spiegato che questa tecnologia sarebbe stata disponibile solo su sistemi di fascia alta, e che solo successivamente sarebbe arrivata nel mercato mainstream; per alcuni prodotti si continuerà a proporre Thunderbolt 4, più che sufficienti per la maggior parte degli utenti.

Tornando ai cavi di Cable Matters, questi sono compatibili con le interfacce Thunderbolt 4 e USB4, e negli USA venduti rispettivamente a 23$ (variante da 30cm), 27$ (variante da 50cm) e 33$ (variante da 1m).

La lunghezza rimane limitata perché è necessario sfruttare componenti attive sui due capi per supportare lunghezze maggiori, elemento che fa aumentare notevolmente i prezzi (il cavo Thunderbolt 4 di Apple da 1,8 metri costa 149,00 euro).

Il produttore evidenzia il supporto a display multipli 6K e 8K, fino a 240W in uscita per la ricarica, il supporto a refresh rate di 540Hz sui display con un unico cavo e la possibilità di collegare fino a tre display 4K @144Hz.

A questo indirizzo un nostro articolo su come funzionano Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB 4, per collegare il mondo digitale.