Quale robot aspirapolvere comprare: guida alla scelta

Il robot aspirapolvere è diventato un vero e proprio must have: indispensabile in modo particolare per coloro che hanno poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche e necessitano di un valido aiuto. Grazie a questo apparecchio di ultima generazione si riduce in modo significativo la fatica ma si risparmia anche parecchio tempo, che si può impiegare in altre faccende. Vediamo però nel dettaglio perché usare un robot aspirapolvere, quali sono i vantaggi e come scegliere il modello giusto per le proprie esigenze.

I vantaggi del robot aspirapolvere: perché acquistarlo

In molti si chiedono se un robot aspirapolvere sia effettivamente utile in casa e se valga la pena acquistare questo apparecchio di ultima generazione. Ormai non ci sono più grandi dubbi: la risposta è assolutamente affermativa: il robot aspirapolvere è decisamente utile, a patto che si scelga un modello efficiente e di buona qualità. Questo apparecchio d’altronde consente di automatizzare la pulizia del pavimento: lo si può far partire anche quando ci si trova fuori casa, in modo da trovare tutto perfetto al proprio ritorno.

Il robot aspirapolvere inoltre riesce a raggiungere anche quei punti difficoltosi, che spesso e volentieri creano problemi nelle pulizie quotidiane. Arriva ad esempio sotto al letto o al divano, senza la necessità di fare sforzi e spostare gli arredi.

Come scegliere il robot aspirapolvere migliore per le proprie esigenze

Scegliere il robot aspirapolvere non è facilissimo al giorno d’oggi, perché in commercio è possibile trovare diversi modelli e non tutti si possono considerare di buona qualità. Quel che è certo è che i migliori robot aspirapolvere sono quelli prodotti da Dyson. Questo marchio è infatti in grado di garantire delle performance davvero insuperabili, oltre che funzionalità e tecnologie all’avanguardia.

Alcune delle caratteristiche più importanti da valutare nel momento in cui si sceglie un robot aspirapolvere sono:

Potenza di aspirazione;

Possibilità di programmarlo;

Possibilità di gestirlo tramite app anche da remoto;

Mappatura intelligente della casa;

Sistema di filtraggio;

Dimensioni dell’apparecchio.

Dyson 360 HeuristTM: il robot aspirapolvere più consigliato del momento

Un modello di robot aspirapolvere che vale sicuramente la pena prendere in considerazione è il Dyson 360 HeuristTM, che non a caso ad oggi è il più consigliato della categoria. Si tratta di un modello dotato di tutte le caratteristiche che abbiamo appena elencato, che non rischia sicuramente di deludere le aspettative in quanto ad efficienza e comodità di utilizzo.

Il Dyson 360 HeuristTM vanta una grande potenza di aspirazione, è programmabile e si può gestire in tutta comodità anche da remoto tramite l’apposita applicazione per smartphone. Uno dei suoi grandi punti di forza è il sistema di mappatura intelligente, che gli consente di passare in ogni punto della casa senza tralasciare nemmeno un angolo. Questo robot aspirapolvere è inoltre dotato di un sistema di filtraggio evoluto, in grado di catturare particelle fino a 0,3 micron ed emettere aria più pulita nell’ambiente domestico.

Per quanto riguarda infine le dimensioni, il Dyson 360 HeuristTM ha un diametro di soli 23 cm e riesce dunque a raggiungere con facilità anche gli spazi più ristretti, per una pulizia completa di tutta la casa.