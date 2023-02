iPhone 14 Pro Max costa ad Apple quanto il predecessore

Il costo dei componenti per produrre iPhone 14 Pro Max è solo il 3,7% in più di quello che Apple ha pagato per realizzare iPhone 13 Pro Max nel 2022, secondo gli analisti.

Il rapporto si riferisce al costo di produzione di un prodotto e copre tutti i componenti utilizzati per assemblare l’unità finale. Nell’analisi per iPhone 14 Pro Max sembra che il costo per Apple sia di poco più alto rispetto alla sua controparte di un anno fa. iPhone 14 Pro Max con 128 GB di flash NAND costa ad Apple circa 464 dollari, secondo Counterpoint Research. Si tratta di un aumento del 3,7% rispetto alla base stimata per iPhone 13 Pro Max.

L’aumento dei costi è in gran parte costituito dalle modifiche al chip, al display e alla fotocamera, componenti che nell’ultimo modello ora occupano anche una quota maggiore del costo totale.

Il passaggio al chip A16 Bionic da A15 Bionic costa ad Apple 11 dollari in più rispetto al modello precedente, il che ha anche aumentato la quota di costo del chip al 20%. Anche il nuovo display always-on ha aumentato i costi, e adesso rappresenta il 20% del totale, rispetto al 19% dello scorso anno.

L’aggiunta della fotocamera principale da 48 megapixel con il sensore di immagine quad-pixel, insieme a un sistema di stabilizzazione ha aumentato il costo della categoria fotocamera di 6,30 dollari per il modello 14 Pro Max. Ancora una volta, anche la percentuale dei materiali per le telecamere è aumentata dell’1% su base annua, arrivando adesso a pesare l’11% del totale.

Una delle poche aree in cui i costi sono diminuiti è stato il gruppo cellulare, che ha visto la sua quota di costi ridurre dal 14% al 13%. Si dice che questo sia dovuto a un calo dei prezzi dei componenti per il 5G man mano che la tecnologia diventa più popolare tra i produttori.

L’aumento del costo per iPhone 14 Pro Max rispetto a iPhone 13 Pro Max equivale a un po’ più di 17 dollari in totale. Un numero inferiore rispetto all’aumento di 221.50 dollari del costo di costruzione stimato per iPhone 13 Pro rispetto a iPhone 12 Pro. Se si guarda al passato, il record fatto registrare da Counterpoint per un aumento dei costi risale ad iPhone 12: allora il terminale costò ad Apple il 21% in più rispetto al predecessore diretto iPhone 11.

