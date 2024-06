La racchetta anti-zanzare elettrica che agisce anche da ferma

Pubblicità

Per evitare le punture di zanzara esistono decine di metodi diversi, ma se voi preferite quello al limite tra lo sport agonistico e lo strumento di difesa territoriale, ecco l’offerta che fa per voi: la racchetta “elettrica” con cui è possibile combinare l’attività fisica con l’eliminazione diretta dell’antipatica creatura, ora è in sconto speciale.

Si tratta di una racchetta che ha la duplice funzione di lampada UV, quella che generalmente si acquista per dormire sonni tranquilli.

Oltre ad essere usata quindi nel quotidiano per mandare al paradiso dei ditteri quelle che più vi stanno infastidendo in quel momento, una volta agganciata alla base di ricarica sfrutta le onde ultraviolette per attirare questi fastidiosi insetti attraverso le sue griglie elettrificate, e lì darle il colpo di grazia.

Così al mattino non avrete punture addosso, e la racchetta sarà carica e pronta per assistervi durante la giornata.

Ah, datosi che va posizionata sul comodino, la base di ricarica è stata costruita con un alloggiamento per lo smartphone, in modo da poterlo avere a portata di mano per orologio e sveglia e ricaricarlo durante la notte senza troppo disordine.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 43 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 28% andando a spendere intorno ai 30 €.

