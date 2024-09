Razer Freyja è il primo cuscino aptico che vibra e fa sentire i giochi

Pubblicità

Qualsiasi poltrona da ufficio o anche la sedia da scrivania di casa può diventare una postazione da gioco immersiva applicando il cuscino Razer Freyja: è presentato all’evento annuale RazerCon 2024 (qui le altre novità del marchio) come il primo cuscino aptico al mondo grazie alla tecnologia Sensa HD Aptics sviluppata del costruttore.

Come un coprisedile per automobile, si applica su poltrone e sedie da scrivania alle quali si fissa con alcune cinghie sul retro. All’interno dei cuscini imbottiti di Freyja sono installati sei attuatori a bobina in posizioni diverse sotto le gambe, il sedere e dietro la schiena dell’utente.

In contemporanea con quanto avviene sullo schermo e nell’azione di gioco, Razer Freyja attiva le vibrazioni dei sei cuscini aptici multi-direzionali con intensità e posizioni diverse. Così le vibrazioni accompagnano i movimenti del protagonista quando spara, scocco una freccia o scaglia incantesimi, oppure mentre guida un’auto con vibrazioni a seconda di dove sterza.

Vibrazioni più soffici ma accelerate per farvi sentire il battito del cuore mentre vi nascondente in una missione stealth, o mentre evitate le pallottole, fino a scossoni più potenti ed estesi a tutti gli attuatori aptici in caso di effetti ambientali come temporali, terremoti o esplosioni. Finora nei videogiochi si è sempre trattato di immagini e suono, ora si aggiungono anche le vibrazioni.

In questo articolo trovate le foto di macitynet che ha potuto provare Razer Freyja in anteprima. Nel nostro test rapido Freyja è risultato sorprendente, ma per giudicare la bontà dell’effetto vibrazioni per sessioni di ore occorrono test prolungati.

Questo vale anche per la possibilità di usare l’originale cuscino durante la visione di film oppure per ascoltare la musica, aggiungendo all’esperienza un feedback aptico. Purtroppo nella compatibilità si parla solamente di PC Windows e dispositivi Android.

Razer Freyja è già disponibile al prezzo di 299,99 euro presso il sito del costruttore, i rivenditori e anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Al RazerCon 2024 Razer ha svelato anche le cuffie Kraken V4 Pro, la funzione Thundebolt Share per i primi notebook Razer con tecnologia Thunderbolt 5 e altro ancora che trovate in questo articolo di macitynet.