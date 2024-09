Impressioni d’uso Dyson OnTrac: cuffie che puntano all’eccellenza

Pubblicità

Dyson non ha bisogno di presentazioni, essendo ampliamente nota per i suoi prodotti di ingegneria innovativa come aspirapolvere e purificatori d’aria; recentemente, l’azienda ha fatto il suo debutto nel mercato delle cuffie premium con le nuove Dyson OnTrac, un prodotto dal design unico e futuristico che cerca di distinguersi in un settore altamente competitivo. Le OnTrac puntano a offrire un’esperienza d’ascolto di alta qualità con caratteristiche premium come la cancellazione attiva del rumore (ANC), un’autonomia della batteria eccezionale e un design modulare.

Le abbiamo viste in anteprima all’inizio dell’estate, e successivamente abbiamo provato le Dyson OnTrac per più di un mese; vediamo come le abbiamo trovate e se davvero possono competere con brand consolidati nel settore come Sony, Bose e anche Apple.

Un approccio unico al design

Il design delle cuffie Dyson OnTrac è audace e caratteristico, con un’estetica che richiama fortemente la filosofia di design degli altri prodotti Dyson. La struttura robusta delle cuffie, con le cuffie ruotabili e un archetto imbottito solo nella parte centrale, contribuisce a una distribuzione bilanciata del peso, soprattutto considerando che la batteria è incorporata nell’archetto stesso. Questo consente alle cuffie di rimanere comode anche durante lunghe sessioni di ascolto, un aspetto fondamentale per chi le utilizza per lavoro o durante viaggi prolungati. Tuttavia, il design risulta abbastanza voluminoso e a lungo andare potrebbe risultare scomodo quando si indossano attorno al collo.

Un altro aspetto distintivo del design delle OnTrac è la personalizzazione modulare, che consente agli utenti di cambiare i cappucci esterni delle cuffie e i cuscinetti auricolari per adattarle al proprio stile. Si tratta di una caratteristica indubbiamente interessante soprattutto per un’utenza giovanile.

Qualità del suono assolutamente valida

Quando si tratta di qualità del suono, le Dyson OnTrac offrono prestazioni decisamente rispettabili; Dotate di driver in neodimio da 40mm, coprono una gamma di frequenze impressionante, da 6Hz a 21KHz, ben oltre il range di ascolto dell’orecchio umano. Questo consente alle cuffie di riprodurre bassi profondi e dettagliati, che risultano ben bilanciati e controllati anche a volumi elevati. Le OnTrac offrono una buona spazialità e separazione degli strumenti, creando un’esperienza sonora che risulta piacevole per ogni genere musicale.

Abbiamo provato ad ascoltare quelli che sono i nostri benchmark musicali, partendo da una traccia vocale come l’ormai classica On & On di Erykah Badu, passando all’ancor più classico intro musicale di Hotel California degli Eagles, dai toni acuti di Carrie Underwood alla vocalità di Zach Bryan.

Dobbiamo però segnalare alcune limitazioni che possono penalizzare l’esperienza complessiva di alcuni utenti. In primo luogo, le cuffie supportano solo i codec SBC, AAC e LHDC, lasciando fuori i comuni aptX e LDAC, presenti in molte cuffie anche di fascia più economica e di comune adozione su dispositivi Android; la mancanza di supporto per l’audio ad alta risoluzione potrebbe deludere gli audiofili che cercano la massima fedeltà sonora. Inoltre, dobbiamo rilevare l’assenza di supporto per l’audio spaziale e di Dolby Atmos: l’azienda ci dice di averli volutamente esclusi per replicare l’audio in modo più fedele all’originale, ma non possiamo non considerare che oggi questo contribuisce ad un’esperienza d’ascolto più immersiva.

Le OnTrac offrono tre preset di equalizzazione: Neutral, Enhanced e Bass Boost. Mentre la modalità Enhanced aggiunge energia ai brani più dinamici, la modalità Neutral può sembrare piuttosto piatta e poco coinvolgente per alcuni generi musicali. Non è possibile personalizzare ulteriormente l’equalizzazione, risultando in un’altra limitazione rispetto ad altre cuffie di fascia alta.

Cancellazione attiva del rumore efficace

Un aspetto su cui Dyson ha posto molta enfasi è la cancellazione attiva del rumore (ANC) delle OnTrac. Le cuffie utilizzano un sistema con otto microfoni, in grado di campionare il rumore esterno fino a 384.000 volte al secondo. Questo consente una cancellazione del rumore molto efficace, specialmente in ambienti rumorosi come uffici o trasporti pubblici. Per attivare l’ANC possiamo agire tramite l’app MyDyson o tramite un doppio tocco sulle cuffie.

L’ANC delle OnTrac è davvero ottimo, con capacità di eliminare gran parte dei rumore di fondo come il rumore del traffico o il ronzio degli aeroplani. Presente, inoltre, la Modalità Trasparenza, che permette di intrattenere conversazioni con altre persone senza bisogno di togliere le cuffie.

Abbiamo menzionato l’app MyDyson, la stessa usata anche per gli altri prodotti Dyson come i purificatori; essa offre diverse funzionalità utili come il monitoraggio del livello di esposizione sonora, oltre alla possibilità di controllare ANC ed equalizzazione, seppur con opzioni di personalizzazione limitate.

Autonomia eccellente, connettività non attualissim<

Uno degli aspetti più impressionanti delle Dyson OnTrac è la durata della batteria. Con un’autonomia di 55 ore con ANC attivato, queste cuffie superano di gran lunga la maggior parte dei concorrenti, rendendole una scelta eccellente per chi viaggia spesso o per chi non vuole preoccuparsi di caricarle frequentemente. Altre cuffie di fascia alta come le Bose QC Ultra o le Apple AirPods Max offrono solo 20 e 24 ore di durata della batteria, rendendo le OnTrac una scelta nettamente superiore da questo punto di vista.

La ricarica è rapida e pratica: una ricarica di 10 minuti fornisce circa 2,5 ore di utilizzo, un aspetto che può essere molto apprezzato da chi è sempre in movimento. Peccato solo per l’adozione del Bluetooth 5.0, una connettività decisamente non attualissima soprattutto se pensiamo che anche prodotti molto più economici usano ormai i più recente Bluetooth 5.4, e per l’assenza della connettività multipoint per collegare le cuffie a due dispositivi contemporaneamente – mancanza che può risultare frustrante per chi è abituato a passare frequentemente da un device ad un altro.

Dyson OnTrack: disponibilità e prezzo

Le Dyson OnTrac rappresentano un coraggioso ingresso di Dyson nel mondo delle cuffie premium, con punti di forza come un design distintivo, una durata della batteria eccezionale e una cancellazione del rumore efficace. Esse offrono un mix interessante di innovazione, comfort e durata, ma necessitano di qualche affinamento in settori chiave per raggiungere l’eccellenza assoluta in un mercato competitivo.

Le cuffie Dyson OnTrac sono disponibili sul sito Dyson e in selezionati negozi di elettronica al prezzo consigliato di €499.