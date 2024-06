RC ERA C190, elicottero telecomandato per appassionati in sconto

Pubblicità

Gli appassionati di volo via drone possono comprare l’RC ERA C190 in offerta online, una fedele replica dei veri elicotteri che si controlla in maniera molto precisa.

Non ha una telecamera per le riprese dall’alto perché il suo scopo è completamente ludico e per veri appassionati di elicotteri, che hanno sempre sognato di farne volare uno, anche se qui si tratta di un modellino in scala 1:28, una fedele replica sia nell’aspetto che nel controllo del volo.

Questo grazie anche all’ausilio di un motore brushless e di una serie di eliche ottimamente costruite che garantiscono una buona resistenza al vento e l’esecuzione di un volo stabile e preciso con la complicità di un giroscopio a 6 assi che permette di mantenerlo in quota senza sforzo.

Pesa circa 240 grammi e si controlla tramite il telecomando fino a 150 metri di distanza attraverso una rete WiFi a 2.4 GHz. L’alimentazione è data da una batteria che si ricarica come un cellulare in circa un’ora di tempo e promette intorno ai 10 minuti di volo ininterrotto.

Per il telecomando, incluso in confezione, servono invece quattro batterie stilo di tipo AA che vanno acquistate a parte.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 200 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 14% andando a spendere intorno ai 170 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

