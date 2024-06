La doppia rivoluzione di Apple Watch X, ora è lì da vedere

Pubblicità

Il momento di Apple Watch X potrebbe essere arrivato. Almeno a giudicare dal fatto che iniziano ad apparire i primi rendering di un Apple Watch totalmente differente, quello che secondo diverse fonti Apple starebbe pianificando un rinnovamento pressoché totale di Apple Watch in occasione del decimo anniversario del dispositivo.

La due particolarità di questo dispositivo ben visibili dallo schema tecnico diffuse dal sito americano 91mobiles.

La prima sarà lo schermo. Il dispositivo dovrebbe mettere a disposizione un display da ben 2 pollici, dunque più grande di Apple Watch Series 9, che invece offre un display da 1,7 pollici. Apple Watch X, addirittura, potrebbe essere più grande di Apple Watch Ultra, che attualmente monta uno schermo da 1,93 pollici.

Le dimensioni di iPhone X (leggi iPhone decimo) sarebbero di circa 46 x 39,7 x 11,6 mm, rendendolo complessivamente più grande della Series 9, ma più piccolo del modello Ultra. Il design, secondo i rendering, rimarrebbe simile alla Series 9, con una Digital Crown e un pulsante laterale, oltre al classico display quadrato.

La seconda sarà nello spessore. Il nuovo Apple Watch oltre che più grande sarà infatti anche più snello dopo diversi anni nel corso dei quali ogni generazione è stato o spessa uguale alla precedente se non (qualche decimo di millimetro) più spessa.

Di questa novità aveva parlato l’analista Ming-Chi Kuo affermando che Apple Watch Series 10 sarà più sottile confermando anche che avrebbe avurto schermi più grandi rispetto ai modelli precedenti. Kuo, inoltre, ha sostenuto che le opzioni di dimensione dello schermo per il prossimo Apple Watch aumenteranno da 41mm a 45mm e da 45mm a 49mm, il tutto in un design più sottile.

Le ultime indiscrezioni confermano le precedenti anticipazioni di Mark Gurman di Bloomberg, che aveva riferito che un “Apple Watch X” significativamente rinnovato potrebbe essere lanciato nel 2024 o 2025 per celebrare il decimo anniversario del dispositivo.

Gurman ha anche riferito che questo “Apple Watch X” avrà una cassa più sottile e potrebbe avere un sistema di attacco magnetico per i cinturini, anche se nei rendering non c’è evidenza di questo ultimo dettaglio.

Quanto alle caratteristiche tecniche, si ritiene che Apple stia pianificando di integrare il monitoraggio della pressione sanguigna nel suo smartwatch già quest’anno, con la capacità di rilevare l’ipertensione, mentre la rilevazione dell’apnea notturna potrebbe arrivare successivamente.

Al momento non è chiaro se i rendering CAD siano accurati, ma in ogni caso Apple lancia tradizionalmente nuovi modelli di Apple Watch intorno a settembre insieme ai nuovi iPhone.

L’occasione per lanciare l’Apple Watch X sarebbe offerta dal fatto che il primo Apple Watch venne svelato nel settembre del 2014., Anche se poi venne in effetti messo in vendita nella primavera del 2015, il settembre del 2024 sarebbe quindi il decimo anniversario della sua presentazione.

Apple potrebbe quindi essere giustificata dal celebrare la ricorrenza con un modello del tutto nuovo e presentato come rivoluzionario, proprio come fece con iPhone X che debuttò insieme ad iPhone 8 in un memorabile evento che ancora oggi tutti ricordiamo.

