Re-open EU è l’app della Commissione europea con aggiornamenti su salute, sicurezza e mobilità relative al coronavirus

Re-open EU è un’app gratuita disponibile gratuitamente per i telefoni Android e iOS lancio fa seguito al successo della piattaforma web Re-open EU, che è stata visitata quasi 8 milioni di volte da quando è stata varata a metà giugno.

Re-open EU è uno sportello unico che fornisce informazioni complete e aggiornate sulla situazione sanitaria, sulla sicurezza e sulle misure riguardanti i viaggi in tutti gli Stati membri dell’UE e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Gli utenti possono ottenere le informazioni più recenti sulle misure nazionali di quarantena, sull’obbligo di sottoporsi a test e sulle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e di allarme per il coronavirus. Le informazioni sono disponibili nelle 24 lingue ufficiali dell’UE e si basano su dati verificati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e degli Stati membri.

Re-open EU è stata una delle misure annunciate dalla Commissione nel pacchetto turismo e trasporti del maggio 2020 per aiutare i cittadini a viaggiare in condizioni di sicurezza, nel pieno rispetto degli orientamenti sulla salute. Nella sua comunicazione su ulteriori misure di risposta alla COVID-19 dell’ottobre 2020, la Commissione si è impegnata a mettere le informazioni a disposizione di tutti i cittadini grazie a un’applicazione gratuita. Le informazioni di Re-open EU rimangono facilmente accessibili mediante la piattaforma web: https://reopen.europa.eu/it/.

Il coronavirus si sta diffondendo in tutta l’Unione europea, incidendo in molti modi sulle nostre vite. I governi hanno adottato varie misure restrittive per frenare la diffusione del coronavirus e proteggere vite umane. La situazione sta cambiando rapidamente, così come la risposta degli Stati membri.

Questo strumento (qui la versione per Android, qui quella per iOS/iPadOS) fornisce una panoramica della situazione sanitaria nei paesi europei, sulla base dei dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Le informazioni sono aggiornate frequentemente e disponibili in 24 lingue. Consente di seguire l’evoluzione della situazione del coronavirus nel tuo paese e oltre. Riaprire l’UE fornisce inoltre informazioni sulle varie restrizioni in vigore, tra cui i requisiti in materia di quarantena e test per i viaggiatori e le applicazioni mobili di tracciamento dei contatti e di allarme per il coronavirus. Questo dovrebbe aiutarti a pianificare il viaggio in Europa, rimanendo al tempo stesso sicuro e in buona salute.

I paesi dell’UE hanno concordato un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia di coronavirus. Ciò include un codice cromatico per le classificazioni delle regioni (verde, arancione, giallo e grigio) basato sulla situazione epidemiologica in loco. Hanno inoltre concordato criteri comuni che dovrebbero applicare al momento di decidere se introdurre restrizioni di viaggio, un approccio comune per i viaggiatori provenienti da “zone rosse” (test e autoquarantena), nonché la fornitura di informazioni più chiare e tempestive al pubblico.

