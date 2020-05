Come funziona Immuni, tutti i dettagli in un solo articolo

Ne sentiamo parlare da mesi: in questo articolo trovate tutto quello che c’è da sapere sull’app Immuni: come funziona, come raccoglie i dati e allo stesso tempo come riesce a tutelare la privacy e la sicurezza dell’utente.

Apple e Google hanno messo a disposizione degli sviluppatori le interfacce di programmazione (API) con l’obiettivo di rendere possibile l’utilizzo della tecnologia Bluetooth per aiutare governi e autorità sanitarie a contenere i contagi, “nel pieno rispetto della sicurezza e della privacy degli utenti”. A breve dovrebbe essere disponibile “Immuni“, l’app non obbligatoria di contact tracing per il Coronavirus in Italia.

Di seguito vediamo come funziona Immuni, cercando di fare chiarezza sul sistema di raccolta delle esposizioni o meglio di “notifica delle esposizioni”, un modo per indicare che non vengono raccolti dati relativi a identità ma solo esposizioni a possibili contagi.

Che cos’è Immuni e chi l’ha creata?

A metà aprile di quest’anno il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ha comunicato che è stata disposta la stipula del contratto di cessione gratuita della licenza d’uso sul software e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons, azienda che si è occupata dello sviluppo di Immuni, app di contact tracing (tracciatura dei contatti) per la prevenzione e il contenimento del nuovo coronavirus.

L’azienda in questione si occuperà anche degli aggiornamenti necessari nel corso dei mesi successivi. Immuni è uno dei progetti selezionati da un gruppo di esperti insediato al dicastero dell’innovazione. Non sarà obbligatoria ma scaricabile e utilizzabile su base volontaria. Il Commissario ha evidenziato che la società Bending Spoons ha sviluppato l’app “esclusivamente per spirito di solidarietà”, “al solo scopo di fornire un proprio contribuito volontario e personale, utile per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.

L’app è obbligatoria?

Immuni non sarà obbligatoria, ma volontaria. Scaricare l’app non sarà obbligatorio ma consigliato. È stata esclusa anche la possibilità di limitare gli spostamenti per coloro che decideranno di non scaricarla. La volontarietà è – tra le altre cose – uno dei criteri che l’app deve soddisfare per operare nel rispetto della normativa sulla privacy e delle linee guida europee, un elemento che verrebbe meno se l’app diventasse presupposto necessario per usufruire di beni o servizi.

Come funziona l’app Immuni

L’app si compone da due parti. La prima è il sistema del tracciamento dei contatti che sfrutta la prossimità del Bluetooth (per permettere di capire se siamo stati a contatto con altre persone che hanno contratto il COVID-19), ripercorrendo eventualmente a ritroso tutti gli incontri negli ultimi giorni con altre persone potenzialmente contagiate. L’app conserva cu ciascun dispositivo un elenco di codici identificativi univoci e anonimi che consentono di identificare altri dispositivi con i quali siamo stati vicini, e avvisare di conseguenza – in modo anonimo – tutta la catena di persone con le quali siamo stati eventualmente in contatto.

“Se sei entrato in contatto con un utente in seguito risultato positivo al virus”, si legge nella schermata introduttiva dell’app., “Immuni ti notifica e ti fornisce indicazioni per proteggere la tua salute e quella dei tuoi cari”. “Isolandosi, gli utenti che scoprono di essere potenzialmente contagiati rallentano la diffusione del virus, accelerando il ritorno alla normalità”.

La seconda parte dell’app è una sorta di diario clinico con le informazioni di vario tipo sull’utente (sesso, età, malattie pregresse, assunzione di farmaci), elementi che l’utente potrà aggiornare giorno per giorno, indicando eventuali sintomi e cambiamenti sullo stato di salute. Queste funzionalià dell’app potrebbero essere utili per rilevare chi ha sintomi e chi no, rilevare l’andamento generale della malattia e altri aspetti delle misure anti-coronavirus.

I dati vengono memorizzati su qualche server?

Immuni segue le linee guida di Apple e Google utilizzando quello che in gergo si chiama modello DP-3T, acronimo di “Decentralised Privacy-Preserving Proximity Tracing”, un meccanismo decentralizzato. Saranno gli smartphone degli utenti a inviare, ricevere e immagazzinare chiavi anonime (stringhe alfanumeriche) delle persone incontrate, mentre un server riceverà solamente le stringhe inviate dal telefono di un paziente positivo quando questo conferma la sua positività. Il server in questione è sfruttato per comunicare con tutte le app in circolazione: se viene indivuduata una “corrispondenza” (processo che avviene sullo smartphone), il sistema è in grado di fornire istruzioni in base alla tipologia di contatto, durata, distanza e così via.

Devo preoccuparmi per la privacy?

Gli sviluppatori evidenziano la tutela della privacy. “L’app funziona senza seguire i tuoi spostamenti e senza conoscere la tua identità o quella delle persone con cui entri in contatto”. Immuni associa a ogni telefono un codice casuale; “il codice è generato in modo casuale, non contiene informazioni sul tuo dispositivo, tanto meno su di te, per tutelare al meglio la tua privacy”. I telefoni che si incontrano potranno scambiare i rispettivi codici casuali. “Quando entri in contatto con un altro utente Immuni, i dispositivi scambiano i rispettivi codici tramite Bluetooth Low Energy”. L’app riesce così a tenere traccia del contatto avvenuto “ma non può conoscere l’identità né dove vi siete incontrati”.

Chi risulta positivo sceglie se condividere i propri codici casuali. “Gli utenti che sono risultati positivi al virus possono caricare su un server i codici casuali che i loro dispositivi hanno trasmesso nei giorni precedenti, in modo da renderli disponibili agli altri utenti”. Gli sviluppatori spiegano ancora che ogni telefono con l’app verifica se abbiamo incontrato in precedenza uno o più dispositivi con attivi il meccanismo dei codici condivisi. “Immuni controlla periodicamente i codici presenti sul server e li confronta con quelli salvati sul tuo dispositivo. In questo modo determina se sei stato esposto con un potenziale contagiato”. In caso di riscontro positivo, l’utente viene avvertito. “Se sei stato in contatto con un utente positivo, Immuni ti avverte e ti dice come fare. Riesce a fare tutto questo senza mai sapere dove vai e con chi ti incontri. La tua privacy è al sicuro”

Quali dati raccoglie l’app?

L’app Immuni raccoglie soltanto i dati relativi a episodi di contatto in cui l’utente si è trovato per breve tempo a pochi metri di distanza da altri utenti dell’app. Questi dati sono memorizzati in modo decentralizzato sullo smartphone per un periodo stabilito, dopodiché sono cancellati in modo irreversibile. Non sono dunque scambiati dati personali, sulla posizione e sul dispositivo utilizzato.

Chi può usare questi dati?

Con la nostra autorizzazione, le notifiche di esposizione possono essere utilizzate da un’autorità sanitaria pubblica o governativa per inviare una notifica nel caso abbiamo avuto contatti con qualcuno che ha segnalato di aver contratto il COVID-19. Se scegliamo di abilitare le notifiche di esposizione, l’app richiederà l’autorizzazione per salvare e condividere degli identificativi casuali. In questo modo, il nostro dispositivo potrà utilizzare il Bluetooth per trasmettere un identificativo casuale (gli “identificativi Bluetooth”), ossia una stringa di numeri casuali che cambia ogni 10–20 minuti.

Gli identificativi vengono generati in modo codificato sul dispositivo a partire da una chiave generata casualmente (la “chiave casuale del dispositivo”) che cambia almeno ogni 24 ore per proteggere ulteriormente la privacy. Gli identificativi Bluetooth e le chiavi casuali dei dispositivi non includono informazioni sulla tua posizione o sulla tua identità.

I dati sono al sicuro? Per quanto tempo vengono memorizzati?

In caso di contatto, i cellulari con l’app si scambiano soltanto un codice crittografato, che viene memorizzato localmente sui dispositivi e cancellato automaticamente dopo un determinato numero di giorni.

Per quanto tempo verranno conservati i dati?

Con uno specifico decreto è stato stabilito che l’uso dell’app, della piattaforma e il trattamento di dati personali saranno interrotti alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Entro la stessa data, inoltre, tutti i dati personali trattati dovranno essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Altri dispositivi iOS e Android con questa funzionalità abilitata ricevono gli identificativi Bluetooth e trasmettono i propri. Il nostro dispositivo registrerà e archivierà in modo sicuro gli identificativi degli altri dispositivi che si trovano nel raggio di azione del Bluetooth per almeno 5 minuti, insieme alla data, la durata stimata dell’esposizione e la potenza del segnale Bluetooth (collettivamente i “metadati associati”). Per proteggere ulteriormente la privacy, la durata stimata viene registrata per un massimo di 30 minuti. La potenza del segnale Bluetooth aiuta a fornire una panoramica generale della prossimità dei dispositivi: in genere, quanto più vicino si trova il dispositivo, maggiore è la potenza del segnale registrata. Gli altri dispositivi che ricevono gli identificativi Bluetooth del nostro dispositivo li registreranno e li archivieranno con una procedura simile, insieme ai metadati associati.

Quali dati scarica l’app?

L’app può scaricare un elenco di chiavi casuali dei dispositivi degli individui risultati positivi o a rischio di esposizione al COVID-19, secondo quanto stabilito dalle autorità sanitarie pubbliche o governative, e che hanno scelto di condividere le chiavi casuali del proprio dispositivo. In seguito al download, l’app può richiedere al dispositivo di confrontare l’elenco con gli identificativi Bluetooth che ha raccolto e archiviato da altri dispositivi. Se è presente una corrispondenza, i metadati associati (ma non l’identificativo corrispondente) vengono resi disponibili all’app, che invia una notifica segnalando l’esposizione e fornendo assistenza su come procedere.

È vero che sui dispositivi Android l’app necessita dell’accesso alla posizione?

Affinché l’app funzioni e abbia accesso a Bluetooth, è necessario attivare la funzione «Posizione». Sui dispositivi Android, per attivare il Bluetooth bisogna attivare la posizione. Questa funzione va quindi attivata, anche se l’app Immuni non accede mai alla posizione mediante localizzazione satellitare.

Chi garantisce che l’app è sicura?

L’azienda milanese che ha sviluppato l’app evidenzia che il Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston, che ha attivato il Covid Tracing Tracker per informare la popolazione mondiale su caratteristiche e implicazioni nelle app per la notifica delle esposizioni, “ha promosso Immuni a pieni voti, assegnandole 5 stelle su 5”. Nei giorni passati il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) aveva indicato delle raccomandazioni al Parlamento, spingendo per la gestione dei dati dell’app in Italia e a fare attenzione ai rischi sulla sicurezza, rischi sui quali ha fornito rassicurazioni il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano.

Per quali altri scopi può essere utilizzata l’app?

L’app serve esclusivamente a contenere il coronavirus; il suo uso sarà sospeso non appena non servirà più allo scopo.

Quali informazioni fornisce l’app in caso di possibile contagio?

L’app non stabilisce soltanto se l’utente ha avuto contatti con persone infette, ma anche per quanto tempo e a quale distanza. Soltanto se l’utente si è trovato nel corso di una giornata per complessivamente quindici minuti a meno di due metri di distanza da persone infette, il sospetto di un possibile contagio è abbastanza elevato e l’utente ne viene informato.

L’app è in grado di stabilire se vi è una parete di protezione tra due persone?

Le pareti possono bloccare fino a una certa misura la trasmissione del segnale Bluetooth, il che permette di ridurre i falsi allarmi. Tuttavia, i divisori in plexiglass, sempre più diffusi per esempio nel settore della ristorazione, non possono essere riconosciuti. Altrettanto difficilmente lo smartphone può determinare se le persone indossano una mascherina.

Che cosa succede con l’app se due persone indossano una mascherina?

L’app non può ovviamente riconoscere se due persone indossano una mascherina e registra il contatto. Un contatto fino a due metri di distanza tra due persone che indossano una mascherina non è considerato a rischio di contagio. Al momento, gli esperti ritengono che il virus si trasmetta principalmente attraverso le goccioline, che possono essere ben contrastate con l’uso della mascherina.

Che cosa succede se un dispositivo viene messo in carica in prossimità di un altro, ma i proprietari dei dispositivi non sono stati a contatto?

Se due smartphone con l’app installata sono messi in carica a una distanza inferiore a due metri l’uno dall’altro, questo è registrato come contatto. L’app non può essere in grado di distinguere se il cellulare si trova o meno in prossimità del suo proprietario.

Il Bluetooth deve essere sempre attivo? Che cosa accade se non lo attivo?

Per poter riconoscere gli incontri, il Bluetooth deve essere sempre attivato. Il consumo della batteria aumenta soltanto leggermente.

È possibile utilizzare altre funzioni Bluetooth (es collegare cuffie al cellulare) quando l’app Immuni è attiva?

Sì, è possibile continuare a utilizzare Bluetooth per collegare cuffie ecc. anche quando l’app è attiva.

Quali sono gli effetti sulla batteria?

L’app è stata concepita per funzionare con il massimo risparmio energetico possibile. Poiché i Bluetooth Low Energy è sempre attivo, il consumo aumenta leggermente. Tuttavia le API di Apple e Google consentono, tra le altre cose, di ridurre il consumo di energia per le app di tracciamento di prossimità.

L’app si può disattivare?

È possibile in qualunque momento dinsistallare l’app e disattivare la raccolta dei log all’esposizione dalle impostazioni del sistema operativo. Apple e Google disabiliteranno il sistema di notifiche di esposizione in base alle zone quando non sarà più necessario.

Chi è Bending Spoons?

L’azienda Bending Spoons – con sede a Corso Como a Milano – è stata fondata da quattro ragazzi italiani nel 2013, Francesco Patarnello (presidente), Luca Ferrari (consigliere delegato), Matteo Danieli e Luca Querella. Stando a quanto riferisce il Sole 24 ore, Bending Spoons è il principale sviluppatore di app per iOS in Europa e tra le prime venti aziende al mondo per download di app. Tra i suo finanziatori, banche come Intesa Sanpaolo, Unicredit, Ubi Banca, Banco Bpm, Bper, Banca Sella e Credito Valtellinese, ma anche società quali H14, Nuo Capital e StarTip.

Quando sarà disponibile l’app Immuni?

Non c’è ancora una data precisa per il lancio dell’app di tracciamento. Inizialmente l’app sarebbe dovuta arrivare i primi giorni di maggio ma non è stato possiible, probabilmente anche per la necessità di attendere il rilascio delle API di di Apple e Google. Il ministro dell’Innovazione, Paola Pisano, ha assicurato che l’app sarà disponibile “entro la prima settimana di giugno”, ma non subito per tutti. Si partirà (non è chiaro come) infatti da tre regioni che inizialmente potranno usare Immuni: Abruzzo, Liguria e Puglia. Se non ci saranno problemi, dopo una settimana l’app sarà utilizzabile nel resto d’Italia.

Quali sono i requisiti per l’app Immuni?

Sarà necessario uno smartphone Android o un iPhone con i sistemi operativi aggiornati. Apple ha integrato le API dedicate in iOS 13.5. Per i dispositivi Android, l’update è incluso nei “Google Play Services” che consentono di aggiornare le app di Google e le app da Google Play; questi si aggiornano automaticamente e la distribuzione per i vari modelli di smartphone avverrà gradualmente nei prossimi giorni (se usano Android 6.0 o superiore).

Tutti gli articoli di macitynet che parlano della pandemia coronavirus e degli impatti sul mondo della tecnologia, del lavoro e della scuola a distanza, oltre che sulle soluzioni per comunicare da remoto si parte da questa pagina.