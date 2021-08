Realizzate diagrammi in un click per studio, conferenze e lavoro con EdrawMax

Gli insegnanti, i conferenzieri e gli studenti spesso trovano grossi benefici nel riassumere e presentare concetti anche complessi attraverso i diagrammi. Durante le lezioni si costruiscono in tempo reale sulla lavagna, ma col digitale che sta prendendo sempre più piede, in tutti questi contesti diventa tanto comodo quanto essenziale utilizzare un software progettato appositamente per questo scopo. In rete se ne trovano a decine, e di questi una buona soluzione è data da EdrawMax, per diverse ragioni.

Innanzitutto, la compatibilità: oltre ad avere l’app dedicata per Windows (a partire dal vecchio Windows 2000 fino al più recente Windows 10), per Mac (dalla versione 10.11 in poi) e per Linux, può essere avviato e utilizzato da qualsiasi dispositivo dotato di browser attraverso l’applicazione sviluppata per il web, rendendo di fatto accessibile la piattaforma da qualsiasi postazione, vecchia e nuova.

Rispetto a moltissimi altri programmi che consentono di creare grafici e diagrammi di flusso unendo con linee frecce svariate forme geometriche con del testo digitato all’interno, mette a disposizione decine di strumenti, linee e forme geometriche personalizzabili che funzionano anche in altri contesti.

Ad esempio permette di progettare planimetrie o disegnare schemi elettrici per gli ingegneri, oppure sviluppare completi diagrammi per sistemi di tubazioni. Di fatto anche i meno esperti in materia di disegno e progettazione al computer possono creare immagini, diagrammi e schemi tecnici utilizzabili sia per le lezioni scolastiche che per tesi, compiti a casa, riunioni e brainstorming di lavoro.

Uno dei punti di forza è l’interfaccia in stile Microsoft, che rende l’approccio semplice ed intuitivo fin dal primo utilizzo. Supporta oltre 280 tipi di diagrammi diversi, adattandosi così a qualsiasi fase del proprio flusso lavorativo a prescindere dal settore in cui opera. Di fatto EdrawMax permette di rappresentare le proprie idee con facilità grazie anche alla presenza di oltre 1.500 modelli e 26.000 simboli già integrati nella piattaforma.

Ciascun progetto può essere condiviso con altre persone, scegliendo il formato più adatto allo scopo tra MS Office, PowerPoint e PDF (tra gli altri). Tutto questo avviene nel pieno rispetto della privacy perché il software promette privacy e protezione dei dati attraverso la crittografia SSL, con accesso vietato a chiunque non disponga dell’autorizzazione necessaria.

E’ possibile farsi un’idea delle potenzialità di questo software provando gratuitamente la versione per browser: in questo modo si evita perfino di dover scaricare e installare il programma. Chiaramente le funzioni e i modelli a disposizione sono limitati, ma quel che viene offerto offre già una panoramica più che completa per rendersi conto di ciò che si può fare con questa piattaforma. Eventualmente si può anche scaricare la versione di prova per Windows, Mac e Linux e decidere successivamente di acquistare la versione completa.

I prezzi sono attualmente scontati fino al 60% e si va dal piano annuale proposto a 229 euro invece di 475 euro agli abbonamenti trimestrali, semestrali e annuali proposti con piani di abbonamento a partire da 7,92 euro al mese. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.