iPad mini, i presunti stampi anticipano il rinnovo totale

iPad mini 2021 in arrivo questo autunno sarà il rinnovo più importante mai introdotto da Apple per questo dispositivo, fin da quando è stato introdotto la prima volta nel 2012: quello che per mesi è circolato nelle anticipazioni. ora sembra confermato dai presunti stampi dello chassis di iPad mini, visibili nelle fotografie trapelate in rete che riportiamo in questo articolo.

Si tratterà di un tablet molto diverso da come lo abbiamo visto, conosciuto e utilizzato finora, innanzitutto nel design con profili più sottili, così come per cornici e bordi simmetrici, sensibilmente ridotti per ospitare uno schermo con diagonale più grande: invece dei tradizionali 7,9” le anticipazioni puntano a un display da 8,3”. Gli angoli meno pronunciati e i profili piatti richiamano direttamente il design squadrato di iPad Pro e anche degli iPhone 12.

Non tutte le fughe di notizie concordano sulla presenza o meno del tasto Home, in ogni caso osservando le foto dei presunti stampi che riportiamo da Techordo, lo chassis del prossimo iPad mini non prevede alcun foro per il pulsante che da tempo ospita anche il sensore impronte Touch ID.

Per l’essenziale funzione di autenticazione biometrica e sicurezza, sembra che Apple opterà per il tasto di accensione con sensore Touch ID integrato, la stessa soluzione che è stata implementata per la prima volta in iPad Air 2020 di quarta generazione. Rimangono ancora dubbi sulle specifiche tecniche principali: secondo alcuni metterà a disposizione addirittura il processore Apple A15 non ancora annunciato da Apple, lo stesso che troveremo negli iPhone 13.

Sembra però poco probabile che Apple decida di anticipare una componente fondamentale come questa per un tablet: anche se è successo poche volte in passato, è molto più probabile che iPad mini possa essere reso disponibile o annunciato solo dopo gli iPhone 13, magari con un evento a ottobre dedicato agli iPad. In questo articolo riportiamo anche un rendering pubblicato a giugno dal leaker Jon Prosser che mostra meglio il nuovo design atteso, comunque confermato anche dal mockup emerso ora.

Tra le altre novità attese il supporto per Apple Pencil di seconda generazione, con aggancio magnetico su un lato del tablet per riporre e ricaricare lo stilo quando non in uso, e forse anche SmartConnector. Nelle scorse ore sono emersi i primi dettagli di quello che diventerà il prossimo iPad economico di nona generazione.

