Realme GT 7 Pro sarà il primo con Snapdragon 8 Elite

Pubblicità

Dopo il successo della serie GT 6, realme annuncia per novembre il lancio del nuovo GT 7 Pro, primo smartphone in Europa a integrare il processore Snapdragon 8 Elite appena presentato da Qualcomm.

L’annuncio è ufficiale, realme ha comunicato che a novembre presenterà il realme GT 7 Pro, dotato del processore Snapdragon 8 Elite. Questo nuovo chip, realizzato con tecnologia a 3 nanometri offre velocità di clock superiore a 4GHz, grazie al quale punta a offrire prestazioni certamente elevate, in combinazione con ottimizzazione energetica di livello superiore. Nei primi benchmark il cbip Qualcomm ha fatto registrare un punteggio AnTuTu superiore ai 3 milioni.

Lo Snapdragon 8 Elite, sviluppato da Qualcomm, è progettato per massimizzare le prestazioni del dispositivo, con la nuova architettura che promette un miglioramento nelle prestazioni AI, maggiore efficienza energetica e una gestione ottimizzata della potenza.

Con queste caratteristiche, realme GT 7 Pro si propone davvero come top di gamma per eccellenza e sarà il primo dispositivo Android a integrare questa tecnologia in Europa.

Ricordiamo che la serie GT di realme è quella che si concentra sulle prestazione, un approccio confermato dal modello GT 6, già noto per l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale. Il nuovo GT 7 Pro, spiega il produttore, rappresenta un ulteriore aggiornamento rispetto ai modelli precedenti e offre prestazioni migliorate grazie alle nuove caratteristiche hardware e software.

Essendo il primo dispositivo europeo a includere Snapdragon 8 Elite, il GT 7 Pro – stando al comunicato diramato da realme – mira a posizionarsi nel mercato degli smartphone di fascia alta, un segmento sempre più competitivo, dove realme cerca di consolidare la propria presenza dopo sei anni di attività nel settore.

Per chi volesse approfondire su realme, tutte le notizie relative agli smartphone del brand, e non solo, si leggono a partire da questa pagina. Per tutte le novità sul mondo Android in generale, invece, il link da seguire è direttamente questo.