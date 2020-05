realme X3 SuperZoom, il concentrato del meglio di Android arriva in Italia

Dopo X50 Pro, realme sembra inarrestabile e presenta il nuovo realme X3 SuperZoom con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM. Disponibile al pre ordine a 499,99€ euro con consegna prevista per il 2 giugno. Realme rappresenta al momento uno dei brand di smartphone in più rapida crescita. Dopo il modello di punta con supporto 5G, X50 Pro, arriva adesso in Italia anche realme X3 SuperZoom. E’ il primo smartphone al mondo equipaggiato sia di processore Snapdragon 855 Plus, sia di Super Zoom 60X.

Al suo interno non mancano memorie UFS 3.0 + Turbo Write+HPB, display ultra-fluido a 120Hz e ricarica rapida da 30W. Il reparto multimediale è affidato a una fotocamera quad da 64 MP super zoom, sensore Samsung GW1 64MP da 1/1,72 pollici, con apertura f/1,8 e lenti da 6P. Ancora, lo smartphone utilizza pixel della dimensione di 1,6 μm per immagini di qualità. L’obiettivo zoom 5x a periscopio è accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP che fornisce una lunghezza focale da 16 mm a 124 mm, equivalente a uno zoom uniforme da 0,5X a zoom ibrido 60X.

Non manca la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre il campo visivo è di 119°, grazie all’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP. Completa il cerchio un obiettivo ultra-macro consente agli utenti di avvicinarsi ad una distanza di scatto di 4 cm.

Tra le caratteristiche di scatto, realme ha optato per lo Starry Mode, che con un solo clic permette di ottenere 10 scatti a lunga esposizione per un tempo massimo di 32 secondi: le foto saranno poi unite dalla AI per creare una immagine HDR multi-frame con riduzione del rumore, in grado di riprodurre perfettamente ogni dettaglio del cielo stellato. Per il reparto selfie realme X3 è dotato di una doppia fotocamera principale Sony IMX616 da 32 MP con un’ampia angolatura a 80,4°.

Tra i punti di forza del dispositivo, anche l’impiego del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, memoria UFS 3.0 a doppio canale (Turbo Write + HPB) e schermo da 6,6 pollici FHD+ Dual In-Display, protetto da Corning Gorilla Glass 5 con un rapporto screen-to-body del 90,6%. Il display Ultra Smooth supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

L’autonomia è affidata a una batteria da 4.200 mAh può essere caricata completamente in soli 55 minuti e ne basteranno 30 per raggiungere il 70% di ricarica. Il prodotto supporta anche 20W Dart Charge e 15W PD Fast Charge.

Prezzi e disponibilità

Realme X3 SuperZoom sarà disponibile in 2 colori: Arctic White e Glacier Blue e un’unica configurazione: 12 GB + 256 GB a 499,99 euro. E’ disponibile in preordine a partire da oggi con consegne previste per il prossimo 2 giugno.

