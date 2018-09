Recensione Cubot X18 Plus, il quasi Galaxy S8 è servito

In prova Cubot X18 Plus, il phablet che sembra Galaxy S8, onesto per il prezzo, moderno nell’aspetto e solido nella costruzione. Peccato per la fotocamera.

Nel corso del tempo “i cenesoni” medio gamma, ossia gli smartpohone dal prezzo aggressivo, hanno sempre più iniziato a strizzare l’occhio ai top di gamma, anche se solo con riferimento al design. Sono molti gli esempi di medio gamma cinesi che hanno copiato caratteristiche estetiche dai grandi brand, e tra queste anche Cubot. Basta darà uno sguardo a Cubot X18 Plus per avvedersi di alcune somiglianze estetiche con Galaxy S8 di Samsung. Ovviamente, costa tre volte meno.

Design

Cubot 18X Plus è un phablet con schermo da 5,99 pollici con aspetto 18:9 e cornici ottimizzate, anche se più spesso di quel che ormai siamo abituati a vedere nei top di gamma. Frontalmente minimale, non è resente alcun pulsante fisico, segno che il sistema operativo sarà gestito da tasti virtuali a schermo. Sul lato è presente il classico bilanciere per il volume, e il pulsante di accensione, spegnimento e standby. L’aspetto un po’ più datato, se vogliamo, è presente sul retro, per via di un design bombato, che ne incrementa lo spessore e lo fa quasi sembrare pesante, sebbene, invece, risulti abbastanza leggero in mano, per via dei suoi 178 grammi.

In generale, Cubot X18 Plus è esteticamente un bel terminale, si tiene bene in mano, e lo schermo 18:9 lo rende alla moda, pronto a competere con molti smartphone di fascia media attualmente disponibili sul mercato. Insomma, a livello estetico il terminale rende bene e vale assolutamente quel che costa. Una svecchiata sul retro non avrebbe guastato, ma nel complesso il look del dispositivo è buono.

Display

Promosso anche l’ampio display Full HD+ 18: 9 da 5,99 pollici. E’ particolarmente luminoso e ha una densità di pixel di 403 ppi, che offre immagini particolarmente nitide, anche grazie alla sua risoluzione di 2160 x 1080px. Poco sopra il display svetta l’indicatore LED lampeggiante in caso di notifiche, così da potersi subito avvedere della presenza di notifiche non lette o dell’eventuale batteria scarica.

A proposito di batterie, ne ingloba una da 4000 mAh che, che riesce a raggiungere il giorno e mezzo di utilizzo moderato o la classica giornata di uso intenso. E’ comunque un buon risultato, e durante i nostri test non abbiamo rilevato fenomeni di draining battery anomalo, nemmeno durante la notte quando il dispositivo è in stand by. Questo è segnale di una buona ottimizzazione dal punto di vista software.

Caratteristiche

La scheda tecnica del Cubot X18 non recita nulla di particolarmente nuovo, né fa gridare al miracolo. Il processore è una CPU Octa Core da 1,5 GHz, il Mediatek MTK6750T affiancato da una GPU Mali-T860. Ha 4 GB di RAM, che probabilmente aiuta il terminale a rimanere abbastanza fluido nel quotidiano, quale che sia l’operazione che si compie. Ovviamente, soffre nel caso in cui si utilizzi lo smartphone per un gaming pesante e aggressivo: Cubot X18 Plus va bene per giocare a Clash Royale o giochi di categoria simile, ma non è certo un gaming phone.

Al di là della scheda tecnica, il dispositivo si lascia utilizzare bene nel quotidiano ed offre all’utente pieno accesso a tutte le funzionalità dell’ecosistema Android. Chi acquista il terminale on vorrà di certo sfoggiare una potenza massima, e non richiederà al device le prestazioni di un top di gamma di ben altra fascia economica. E’ adatto come secondo telefono, o per chi si accosta al mondo Android per la prima volta. Esteticamente fa la sua figura, moderno e minimale soprattutto sul frontale, mentre a livello di utilizzo risulta comunque un terminale onesto, che svolge il suo lavoro e che lascia accesso alla maggior parte delle applicazioni Google Play Store.

Qalche parola va spesa anche per il sensore digitale. Non è di certo il più veloce, ma a differenza di molti altri telefoni cinesi dello stesso prezzo, è maggiormente affidabile, e sblocca il terminale 8 volte su 10, anche quando è in standby: sarà sufficiente accostare il dito al sensore, senza premere alcun pulsante, per avere accesso alla propria home. A livello software, invece, c’è poco da dire: Cubot X18 Plus esegue Android 8.0 praticamente stock, con alcune modifiche marginali. E’ certamente un pregio.

Fotocamera

Inutile dirlo, il vero tallone d’achille di questi dispositivi rimane la telecamera. Ancorata ad una interfaccia grafica datata, offre una qualità delle foto solo appena sufficiente, lontano da quel che ci si potrebbe aspettare leggendo sulla scheda tecnica di un doppio modulo fotografico da 20 MP. Ancora ancora gli scatti si difendono in condizioni di luce perfetti, potendo risultare sufficienti, ma non appena le luci risultano leggermente più scarne, le immagini scattate risulta granulose, con parecchio rumorr di sottofondo. Fotocamera selfie appena sufficiente, giusto per pubblicare qualche scatto sui social media. Insomma, chi ama la foto ed utilizza lo smartphone come seconda macchina fotografica in mobilità, non rimarrà particolarmente soddisfatto. Anche l’effetto Bokeh risulta mediocre, apparendo più un effetto software, che una reale foto con profondità di campo.

Conclusioni

Cubot X18 Plus è adatto a chi vuole spendere davvero poco per avere un terminale esteticamente valido, ben costruito, e aggiornato con display stile FullView con rapporto 18:9. Buono il display, brillante e ben definito, così come buona è la costruzione del device. Si usa bene nel quotidiano, senza limitazioni di sorta, senza particolari intoppi. Il reparto multimediale è appena sufficiente. Cubot X18 Plus è un terminale onesto, che offre una qualità adeguata al prezzo di listino. Ottimo come secondo terminale o per i genitori che non hanno particolari necessità multimediali o di prestazioni.

Su Amazon è disponibile nella colorazione nera o blu al prezzo di 189,99 euro.

PRO

Esteticamente valido

Ben costruito

Display

Touch ID

CONTRO