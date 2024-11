Recensione HP Laserjet Jet Pro MFP 3302fdw, multifunzione a colori per casa e piccoli uffici

Pubblicità

HP produce da anni stampanti a getto d’inchiostro, laser in bianco e laser a colori, disponibili sia in formato A4, sia in formato A3. Il modello che abbiamo avuto modo di provare è la HP Color LaserJet Pro 3302fdw, multifunzione (stampa, copia, scansione e fax) a colori che si distingue per tutta una serie di caratteristiche hardware, software e anche per il prezzo interessante. Di seguito esaminiamo in dettaglio varie caratteristiche e peculiarità di una stampante che abbiamo avuto modo di provare per un mese di seguito.

Confezione

La HP Color LaserJet Pro 3302fdw arriva in una scatola di cartone all’interno della quale troviamo: la stampante vera e propria (dimensioni 418 x 419,12 x 341,32 mm, peso 20,6kg), due cavi di alimentazione (uno con la spina Shucko e l’altro la spina per il Regno Unito), una guida alla configurazione multilingua e 4 toner (ciano, magenta, giallo e nero) per il primo utilizzo.

Dopo aver disimballato la stampante (è consigliabile poggiare la confezione da un lato grande a terra ed estrarre il contenuto verso l’esterno), questa appare come una classica multifunzione laser da ufficio. Sulla parte superiore è presente un pannello di controllo (un display) che consente di accedere alle attività e allo stato della stampante. Il vassoio inferiore (250 fogli) permette di caricare carta in vari formati (A4, A5, A6, buste, ecc., con guide possono essere adattate in base al tipo di carta). Fogli A4 (fino a 50) possono essere caricati dall’ADF (alimentatore automatico di documenti) in alto, quest’ultimo comodissimo per la scansione di documenti multipagina.

Sulla parte frontale a sinistra del vassoio di uscita troviamo il pulsante di accensione; sul retro abbiamo una porta USB, la connessione di alimentazione, una porta Ethernet, la porta fax “line in” (line in entrata del fax), la porta fax line out (line di uscita) del telefono.

Posizionata la stampante in piano sulla scrivania, inseriti i toner (basta aprire lo sportello di accesso alle cartucce, afferrare la maniglia blu sul cassetto dei toner, estrarre il cassetto, inserirli, chiudere il cassetto) e un po’ di carta A4 nel cassetto inferiore, è possibile avviarla. Dal pannello di controllo si seleziona (con il touch) la lingua desiderata, la nazione di riferimento, la connessione desiderata (WiFi, Ethernet o USB), il fuso orario e la stampante è pronta. In questa fase è anche possibile impostare un PIN (per impedire l’accesso al dispositivo).

Dopo aver selezionato “OK”, la stampante calibra il colore ed è pronta. Noi abbiamo optato per la connessione USB diretta a un Mac mini con macOS Sequoia che ha automaticamente riconosciuto la multifunzione come stampante PostScript generica. Per sfruttare appieno le funzionalità bisogna scaricare e installare i driver dal sito HP. Il manuale cartaceo non è incluso ma dal sito del produttore è possibile scaricarlo in PDF (utile per capire come sfruttare varie funzioni avanzate, come risolvere eventuali problemi di inceppamento, impostare la linea dedicata al fax, ecc.).

Il software

Il software di supporto (per Windows 10 e seguenti, macOS 12 o seguenti, si scarica da qui) è denominato “HP Easy Start”: avviando l’installazione l’utente viene guidato man mano nei passaggi necessari alla prima impostazione: basta accettare le varie opzioni, rispondere alle varie domande (tipo di connessione, se installare o no software di supporto, ecc.) e dopo alcuni minuti è tutto pronto.

La velocità di stampa arriva fino a 25 ppm in bianco e nero e 25 ppm a colori, la risoluzione a 600×600 dpi, è supportato il fronte/retro; non manca il supporto ad AirPrint (e quindi la compatibilità con iPad e iPhone) e la stampa diretta da WiFI. Sono supportate varie tipologie di carte (anche lucida fino a 200 gr m2/ dal cassetto e fino a 90 gr/m2 dall’ADF) e HP include nella confezione alcuni campioni.

Lo scanner

Oltre che come stampante, la HP Laserjet Jet Pro MFP 3302fdw è anche scanner. Per la scansione su Mac è possibile usare l’applicazione “Acquisizione immagine” (di serie con macOS): quest’ultima offre le funzioni classiche che servono in questo tipo di software: è possibile mostrare l’anteprima, selezionare l’area da scansionare, indicare se avviare la scansione dal piano o dall’ADF, la risoluzione, il formato da usare (JPEG, TIFF, PDF, ecc.), il tipo (bianco e nero o a colori) e la cartella di destinazione.

Lo scanner è molto veloce, anche impostando risoluzioni elevate. L’utilizzo è molto semplice: basta caricare l’originale con il lato di stampa verso il basso e allinearlo al contrassegno nell’angolo posteriore del piano di scansione. È possibile copiare o scansionare un documento inserendolo nell’alimentatore documenti e l’ADF offre anche una estensione del vassoio di uscita, dove caricare gli originali (con il lato di stampa rivolto verso l’alto nell’alimentatore documenti), utilissimo per scansionare o copiare tutta una serie di documenti. È ovviamente possibile le guide di larghezza della carta dell’DF fino a quando non entrano in contatto con i bordi del foglio.

Oltre che con Acquisizione Immagine, la scansione può avvenire anche dall’interfaccia web della multifunzione, usando la funzione “web scan”: con quest’ultima è possibile scansionare foto e documenti dalla stampante al computer usando un browser web. Questa funzione è utile soprattutto quando si vuole ottenere una scansione da un dispositivo (es. un PC collegato nella stessa rete della stampante) senza necessariamente installare il software di scansione sul computer.

Il pannello di controllo

Dal pannello di controllo touch sulla lato sinistro della stampante è possibile attivare la scansione verso indrizzi mail, inviare PDF, impostare il fax (che offre memoria fino a 500 pagine in caso di assenza di fogli nel cassetto), stampare da unità collegate alla porta USB anteriore (per stampare velocemente file senza inviarli dal computer: sono supportati file PDF, DOC e DOCX, PPT e altri ancora). Inserendo l’unità flash USB nella porta USB integrata della stampante, viene visualizzato il menu Unità flash USB con opzioni per stampare i documenti, visualizzare e stampare le foto, scansionare su USB.

Da pannello è possibile fare fotocopie al volo (decidendo il numero di copie), modificare impostazioni relative al colore, verificare i materiali di consumo, visualizzare i processi in corso e altro ancora. Per la semplice copia basta toccare nella schermata iniziale del pannello di controllo “Copia”, toccare “Copia documento” o “Copia carta di identità” e modificare eventualmente il numero di copie o di le impostazioni di copia predefinite. I documenti da copiare devono essere caricati con l’originale e con il lato di stampa rivolto verso il basso sul piano di scansione o con il lato di stampa rivolto verso l’alto nell’alimentatore documenti.

Ethernet, Wi-Fi e altre connessioni

Come accennato, è possibile collegare la stampante via Ethernet o WiFi, opzioni comodissime per stampare o scansionare documenti dai vari dispositivi collegati alla stessa rete. Uno strumento denominato HP Smart Admin (una dashboard basata sul web o un’app per Android o iOS) offre una gestione semplificata della stampante, con configurazioni per gli utenti che intendono stampare da remoto con qualsiasi dispositivo, monitorare la stampante e i livelli del toner, creare collegamenti alla scansione per servizi e-mail o di storage cloud (per uso aziendale), monitoraggio della sicurezza della stampante.

Il web server integrato

Il web server integrato può essere richiamato anche con il collegamento via USB (dal Mac andando su Impostazioni di Sistema > Stampanti e Scanner, facendo click sulla stampante, poi su “Opzioni e forniture” e da qui “Mostra pagina web stampante). L’accesso richiede un PIN (quello di default è visibile aprendo il cassetto per l’installazione dei toner). Dal web server integrato è possibile richiamare modificare tutta una serie di impostazioni avanzate. Da qui è possibile visualizzare la coda dei lavori in progressione, capire chi ha stampato gli ultimi lavori, abilitare la scansione da remoto, impostare le opzioni per la scansione su cartelle di rete, in SharePoint o su USB.

È possibile creare un elenco di contatti, così come impostare un server della directory di rete (LDAP), visualizzare lo stato dei materiali di consumo, modificare le opzioni di copia e stampa predefinite, configurare il fax (si può anche decidere di archiviare in memoria, senza bisogno di stampare tutto), modificare impostazioni relative alla rete, alla sicurezza della rete, al proxy, alla Wi-Fi, al Bluetooth e al WiFi Direct (senza collegarsi a una rete wireless esistente).

Non manca la possibilità di richiamare (stampare o scaricare) report, scegliendo cosa mostrare e ripristinare tutto in automatico, modificare opzioni relative all’Accessibilità e abbinare la stampante a eventuali servizi cloud di HP

I toner

Il toner nero (HP 219A) originale di listino è venduto a 79,95€ e garantito per circa 1300 pagine (indicazione probabilmente molto generosa); è possibile usare anche la variante ad alta capacità (HP 219X) a 116,49€, indicata come in grado di garantire più del doppio delle pagine stampate con il toner standard. I 3 toner a colori originali (ciano, magenta, giallo) possono essere acquistati nella variante standard (93,99€ cadauno il prezzo di listino, indicati come in grado di garantire una resa di circa 1200 pagine) oppure ad alta capacità (139,99€ caduno il prezzo di listino, indicati come in grado di garantire una resa di circa 2500 pagine). i numeri indicati per la resa sono generosi e quella effettiva varia anche considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

Come si comportano scanner e stampante

Lo scanner è velocissimo nel mostrare le anteprime di ciò che è presente sul vetro prima dell’acquisizione (utile per selezionare eventualmente specifiche aree da scansionare) e anche poco rumoroso; nei test la scansione ha richiesto meno di 14 secondi per la digitalizzazione a 300 dpi di una foto A4 in formato TIFF. I tempi si dimezzano con risoluzioni inferiori. Di particolare interesse l’ADF (in grado di scansionare fronte e retro), comodissimo per ottenere PDF di pile di documenti (i vari file ottenuti si possono “montare” in seguito uno dopo l’altro anche con Anteprima). Su Mac sarebbe stato gradito un software di acquisizione dedicato e avanzato (per offrire, ad esempio, regolazioni nella scansione delle foto) ma quello di serie con macOS offre tutte le funzionalità base.

I risultati ottenuti in stampa partendo da file ad alta risoluzione sono di ottima qualità, nonostante limiti intrinseci della tecnologia di stampa laser: le immagini appaiono ben definite, con sfumature morbide e colori vivaci anche se leggermente saturi (almeno con la carta comune che abbiamo usato noi) o con qualche dominante ma, d’altra parte, non è una stampante pensata per chi ha bisogno di ottenere risultati ultra-precisi dal punto di vista della fedeltà cromatica. I documenti di testo su carta comune son ben leggibili, con neri pieni anche usando caratteri corpo 6; riducendo ancora le dimensioni dei font si cominciano a notare difficoltà nella lettura ma è voler cercare davvero il pelo nell’uovo…

Conclusioni

Questa multifunzionale è ideale per chi – in casa o in un piccolo ufficio – ha bisogno di stampare a colori e in bianco e nero in formato A4, senza bisogno di impegnarsi economicamente nell’acquisto di dispositivi più costosi e ingombranti. È un prodotto versatile, con uno scanner integrato veloce e di discreta qualità, le funzioni di copia sono di facile uso ed è difficile muovere appunti: sono presenti tutte le funzionalità che possono servire in prodotti del genere, incluso il pieno supporto di smartphone e tablet. È perfetta da collegare in rete (via Ethernet o via Wi-Fi) per cosnentire a tutti di sfruttare il dispositivo. Gli amministratori apprezzeranno le funzionalità avanzate per conoscere dettagli relativi agli eventi, il supporto alla scansione su cartelle di rete, i controlli di accesso, ecc. È un prodotto valido, forse un po’ costoso (se si tiene conto dei costi dei toner diricambio) ma che ha il pregio di essere una soluzione definitiva per molti anni.

Pro

Robusta, affidabile, completa

Elevata velocità di stampa e scansione

Supporto WiFi, Ethernet e USB

Contro

Toner originali un po’ costosi

La traduzione di alcune voci in italiano dell’interfaccia web lascia a desiderare

Prezzo al pubblico

Il prezzo di listino è di 460,00 € ma nel momento in cui scriviamo sul sito di HP è in offerta a 395,33€. Su Amazon nel momento in cui scriviamo il prezzo è di 429,00 euro.

