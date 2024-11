I migliori videoproiettori Dangbei e JMGO in sconto al Black Friday

Pubblicità

Vi serve un proiettore per mettere il cinema in casa o in giardino? Allora date un’occhiata qui sotto perché attraverso il Black Friday di Amazon sono in corso diverse offerte su alcuni ottimi modelli di Dangbei e JMGO.

Molti di quelli scontati hanno una risoluzione Full HD o 4K, alcuni supportano anche HDR10 e HLG che migliorano il contrasto e la gamma cromatica.

E per chi cerca un grande schermo per film, sport o videogiochi, molti di questi proiettori sono anche in grado di proiettare immagini fino a 180 o 200 pollici.

Svariati modelli in promozione sono poi equipaggiati con WiFi e Bluetooth e per gli appassionati di streaming ci sono modelli con supporto integrato per piattaforme come Netflix e Google TV.

In base al modello scelto potrebbe anche non essere necessario collegare un impianto audio separato perché alcuni montano altoparlanti Dolby Audio o DTS:X capaci quindi di offrire un suono già parecchio ricco e immersivo. Alcuni modelli includono anche supporto per Dolby Digital Plus e DTS-HD.

Molti rappresentano anche un’ottima soluzione in ottica della portabilità perché sono compatti e dotati di batteria.

Quelle appena citate sono soltanto alcune delle offerte di videoproiettori in corso al Black Friday di Amazon. Di seguito trovate un elenco delle migliori selezionate dalla nostra redazione:

A 299,00 € invece di 499,99 € | sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

A 249,00 € invece di 399,00 € | sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

A 699,00 € invece di 999,00 € | sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

A 1399,00 € invece di 1899,00 € | sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

