Recensione Invision Supporto Monitor Braccio MX150

La necessità di un braccio per il display non appare chiara quando si acquista un monitor per la scrivania, perché tutti i modelli arrivano con supporto integrato da appoggio: eppure subito dopo aver provato questo Invision Supporto Monitor Braccio MX150 ci siamo accorti del perché la spesa aggiuntiva valga la candela, seppure la perfezione non sia ancora arrivata, ma molto dipende dalle esigenze singole.

Prima fase, capire il prodotto

Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire da dove nasce l’esigenza di un supporto per il display: nella nostra scrivania sosta un eccellente Monitor LG 27UL850, compagno di mille articoli ma anche di svariate attività quotidiane, dal lavoro al gioco.

Il supporto per il display è elegante, ma la base occupa decisamente troppo spazio sulla scrivania, che invece soffre di sovrappopolazione, per via di tutti gli accessori che ogni buon giornalista di Macitynet utilizza quotidianamente (dagli speaker all’HUB Thunderbolt, da Alexa al portacuffie, dalla lampada finendo con tastiera, mouse, Hard Disk e secondo paio di speaker, microfono e webcam).

Così siamo andati alla ricerca di qualche cosa che eliminasse (o riducesse) l’ingombro della base, dandoci al contempo più possibilità di movimento, e la scelta è caduta su questo Invision Supporto Monitor Braccio MX150 il cui costo, circa 49 Euro, è sembrato corretto per l’utilizzo a cui è destinato.

Montaggio

La prima fase operativa consiste nel montaggio del prodotto, nel collegamento al display e all’aggancio nella scrivania, fasi abbastanza semplici ma che prevedono attenzione e qualche considerazione.

Il Supporto arriva in una parte già montata e piegata, a cui bisogna collegare il gancio alla scrivania, il display e qualche vite di sostegno.

Le fasi sono ben spiegate nelle istruzioni a corredo, ma per svolgerle al meglio serve un avvitatore o un cacciavite un po’ di passione, oltre ad una chiave inglese, perché quella in confezione non è il massimo.

Chi scrive ha concluso tutte le operazioni in circa un’ora, incluso il collegamento del display: quest’ultimo è semplice, perché l’attacco nella parte posteriore VESA è standard, ma è reso intenso dal peso del display stesso.

Il momento del collegamento del display è quello più delicato, perché una mossa sbagliata può farlo cadere e provocare danni anche costosi: meglio per questo operare in due, è un lavoro da un quarto d’ora, ma meglio metterci l’attenzione dovuta.

Costruzione

L’Invision Supporto Monitor Braccio MX150 è un supporto costruito in metallo, completamente verniciato di nero, all’interno del qualche sostano tutti gli ingranaggi, le molle e le sospensioni che tengono il display nella giusta posizione.

Una volta posizionato, il movimento del braccio è fluido e, con il nostro display da 27″ di LG, ben funzionante, basta un dito per muovere il monitor nella posizione corretta e non ci sono imprecisioni evidenti.

Il braccio propende per alcune placche di copertura in plastica, comode per il passaggio di qualche cavo, anche se questa operazione non è facile: i cavi che non siano USB-C hanno connettori troppo grandi (come HDMI, DisplayPort o USB-A) che spesso si impigliano e non possibile trasportare sino alla fine.

Per il resto il braccio è stabile, resiste a qualche botta di colleghi che passano senza problemi e occupa uno spazio davvero insignificante nella scrivania, offrendo nel contempo molta più libertà di prima.

Mobilità

Se da un lato il braccio è robusto, comodo e morbido nei movimenti, dall’altro qualche ombra nel so utilizzo c’è.

Chiaramente, molto dipende dalle esigenze personali, da quale posizione si vuole ottenere rispetto all’utente e anche dallo spazio di ingombro che si ha a disposizione dietro la scrivania, fattore da non sottovalutare.

Per come è fatto il braccio, il punto debole più evidente è il fatto che la forma a collo d’oca non permette una posizione verticale molto alta, il che è un po’ un peccato, ma la robustezza della soluzione era necessaria.

Dall’altro, se c’è la necessità il display può essere ruotato facilmente di 90° senza problemi (indicando poi al computer che il display è diventato verticale) oppure avvicinato di molto rispetto all’utente, in un modo più semplice di quanto potrebbe fare lo stand statico del display.

Il tutto, lo ricordiamo, senza nessun ausilio di utensili, perché una volta fissato il display al supporto e questo alla scrivania, tutto si fa semplicemente con l’uso di un dito.

Conclusioni

Se siete arrivati sino a qui vi starete chiedendo: ma allora per il mio display è necessario l’uso di un prodotto simile al Invision Supporto Monitor Braccio MX150? La risposta è che dipende dalle esigenze che avete di mobilità del display, del risparmio di spazio sulla scrivania e della mobilità che necessitate.

Per chi sulla scrivania ha solo display, tastiera, mouse e computer forse no, nel senso che una volta posizionati questi la situazione diventa statica e non necessita di interventi.

Contrariamente, se la vostra scrivania è affollata come la nostra di accessori, se fate attività come streaming e vi serve la posizione migliore, o anche se condividete la scrivania in più persone e ognuno ha la sua posizione naturale, allora l’acquisto di un supporto è una riflessione importante.

Il costo non è importante, ma consigliamo di evitare prodotti più economici, la qualità in questi prodotti è palpabile quando muovete il braccio o nella stabilità del display: l’Invision Supporto Monitor Braccio MX150 offre un buon compromesso tra qualità e movimento per display sino a 27″.

Pro:

• Buona mobilità

• Assemblaggio semplice

• Alcuni cavi si possono nascondere all’interno

Contro:

• La gestione dell’altezza è limitata

• Design migliorabile

Prezzo:

• 49,00 € (Supporto per monitor singolo)

• 69,99 € (Supporto per monitor doppio)

Invision Supporto Monitor Braccio MX150 è disponibile a partire dalle pagine di Amazon.it con consegna gratuita per gli utenti Prime.